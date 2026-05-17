Verde, blanca y algo más verde: Vox sube un escaño hasta los 15 en Andalucía, sujeta la llave de gobierno y es segunda fuerza en Almería

"Prioridad nacional". Este grito ha protagonizado e interrumpido este domingo la rueda de prensa de Manuel Gavira, el candidato de Vox, tras finalizar el escrutinio del 17-M.

En estas cuartas elecciones del ciclo electoral y cuarta ocasión en la que Vox ha mejorado sus resultados en las urnas, la formación de ultraderecha ha cosechado 15 diputados, cifra con la que mejora en uno su resultado de 2022. Cabe resaltar que en la provincia de Almería, Vox se ha colocado como segunda fuerza tras adelantar en votos al PSOE.

No está en ese diputado extra ni en ese 'sorpaso' lo más relevante, porque lo que estaba en juego era si el partido de Abascal le haría falta o no al PP para gobernar. Al no haber logrado la mayoría absoluta Juan Manuel Moreno Bonilla, la llave de gobierno vuelve a estar en manos de Vox, como en todos los anteriores comicios autonómicos. Otra cosa es que Bonilla prefiera una nueva convocatoria electoral a alargar la mano para cogerla.

"El próximo gobierno de Andalucía tendrá mucho más sentido común", ha celebrado Gavira, quien ha resaltado que "en Andalucía se cambiará de rumbo" y será un "bastión" contra el Gobierno "corrupto, mafioso y traidor" de Sánchez.

Los andaluces quieren "prioridad nacional", ha subrayado. "Quieren más campo, más agricultura, más ganadería, más pesca y tendremos más y devolveremos a los barrios y las calles de Andalucía más seguridad y más prosperidad", ha prometido.

El recorrido de Vox en las últimas autonómicas

El resultado de esta noche en Andalucía (comunidad más poblada y con más diputados en el Congreso) supone la confirmación de que el partido sigue sumando aunque quizá haya encontrado cierto techo. En las dos primeras, la formación de ultraderecha experimentó un fuerte rebote: si en Extremadura pasó de cinco a 11 escaños en diciembre, no se quedó atrás en Aragón en febrero. Allí duplicó sus diputados, llegando hasta los 14.

Un mes después, en Castilla y León no logró un crecimiento tan destacable, pero porque en esa comunidad ya partía de una cifra muy alta. Sí subió un procurador, de 13 a 14, pero logró su mejor porcentaje de voto en unos comicios al rozar el 19%.

Así las cosas, tanto Guardiola, como Azcón y Fernández-Mañueco se vieron obligados a pasar por su aro —recordemos que el pacto programático de la extremeña recogía el concepto de ‘prioridad nacional’— para lograr gobernar. La investidura de los dos primeros se ha celebrado recientemente y sólo está pendiente de fecha la de Castilla y León.

Quién es su candidato, Manuel Gavira

"Nos merecemos ser más que los últimos o los penúltimos, que es lo que somos", defendió Gavira esta mañana al acudir a votar.

Este abogado y profesor gaditano nacido en 1969 se afilió a Vox desde los inicios del partido. Pasó a la primera línea en 2018, con la llegada de Vox al parlamento andaluz. Desde entonces, ha sido diputado autonómico y ha ido ganando protagonismo, hasta convertirse en 2021 en portavoz parlamentario.

El que es el tercer candidato del partido en la comunidad tras Francisco Serrano y Macarena Olona ha cumplido el guión de sus homólogos en elecciones anteriores. Migración, seguridad y campo como ejes centrales de la campaña que, de nuevo, se ha basado en la presencia Santiago Abascal.

“El campo no necesita inmigrantes, hay andaluces en la vendimia francesa”, defendió en una entrevista en La Vanguardia, mientras que sobre sus ideas para mejorar la educación andaluza defendió en La 1 hacer una “inversión fuerte” para sacar “la ideología” de los colegios y acabar con el plan de lengua árabe y cultura marroquí en ellos.