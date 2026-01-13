Por qué y cómo las denunciantes de Julio Iglesias han acudido a la Justicia española

Julio Iglesias ha protagonizado la actualidad informativa de este martes en España. A primera hora del día Eldiario.es y Univisión publicaban que dos extrabajadoras del cantante lo acusaban de agresión sexual en 2021.

Horas después, se hacía público que la Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha abierto diligencias para investigar una denuncia presentada contra él. Por el momento, Iglesias no se ha pronunciado al respecto.

La Agencia EFE, que cita fuentes fiscales, señala que el Ministerio Público ya ha abierto "unas diligencias de investigación penal de carácter preprocesal, que se mantienen secretas, para determinar el alcance de la denuncia presentada".

Cómo se inició la investigación periodística

Esta tarde, la periodista de Eldiario.es Elena Cabrera, una de las autoras de la investigación, ha explicado en La Ventana de la Cadena SER que las extrabajadoras de Julio Iglesias "se sentían como esclavas".

La investigación, que llevó tres años, comenzó por un mensaje de una persona conocedora de lo que supuestamente ocurría en las residencias del cantante en Punta Cana y Bahamas: "Alguien que cree que en nuestras manos la persona que está sufriendo puede llegar a la justicia".

"Imaginaos hacerlo [denunciar agresiones sexuales] en países donde la justicia está atravesada por la corrupción y donde Julio Iglesias tiene tanto poder", agregó para dar contexto de por qué interviene la Audiencia Nacional en este asunto.

Por otro lado, las mujeres "temían que cuando la historia fuera pública las cuestionaran: por qué no se defendieron, por qué no se fueron".

Según relató la periodista en antena, estas mujeres vivían controladas, a menudo sin poder salir, y con normas sobre su cuerpo. En aquel momento, 2021, en plena pandemia, su sueldo era de "unos 350 euros, que para ellas es mucho, y dependen de él".

Denuncia presentada por Women’s Link Worldwide

Cabrera ha detallado que la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional la presentó el 5 de enero Women’s Link Worldwide. Ésta es una "organización feminista interseccional sin fines de lucro que utiliza el derecho y estrategias legales para promover los derechos de mujeres, niñas y personas de género diverso", como se describe a sí misma.

"Es ciudadano español y tenían muy claro que debía actuar la justicia española", ha enfatizado Cabrera, quien ha señalado que espera que la Fiscalía presente una querella.

Cabe recordar que la Ley Orgánica del Poder Judicial, concretamente en su artículo 23, marca que el que los hechos tengan lugar fuera del territorio español no impide que intervengan los los tribunales españoles.