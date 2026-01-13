Ramón Espinar no tiene pelos en la lengua al opinar sobre lo que dice Ayuso de Julio Iglesias

Las reacciones a la noticia sobre Julio Iglesias no se han hecho esperar. Según una investigación de elDiario.es y Univisión, el cantante español habría cometido presuntas agresiones sexuales a dos ex trabajadoras de sus mansiones en el Caribe durante 2021.

Uno de los más contundentes a la hora de dar su opinión ha sido Ramón Espinar, quien se ha atrevido a definir a Julio Iglesias en unos términos que no han pasado desapercibidos en X.

El que fuera miembro de Podemos ha dicho que Julio Iglesias no es solo un cantante, sino que además es un modelo de masculinidad, de qué es ser hombre. Ramón Espinar también ha señalado que los de su generación han crecido "con referentes así" y que es momento "de revisar y discutir nuestra masculinidad".

Sin embargo, lo más llamativo de su mensaje es lo que viene justo después. El ex diputado se ha preguntado si hacer este tipo de reflexiones implica ser "woke". Y que, de ser así, es "mejor que ser un violador de mierda".

Ayuso sale en defensa de Julio Iglesias

La opinión de Ramón Espinar difiere totalmente de la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha salido en defensa de Julio Iglesias tras conocer las informaciones de elDiario.es y Univisión publicadas este martes.

"Madrid jamás contribuirá al desprestigio del cantante más universal", ha dicho la líder popular, quien además ha aprovechado para atacar a la "ultraizquierda", a la que ha acusado de emplear un silencio cómplice con "las mujeres violadas y atacadas" de Irán.

Haciéndose eco de estas declaraciones, Ramón Espinar se ha vuelto a mostrar muy crítico con la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Allá donde haya un canalla o una comisión que cobrar, estará Isabel Díaz Ayuso o un amigo o un familiar. Siempre", ha publicado en su cuenta de X.

¿Qué han dicho otros famosos sobre el cantante?

A pesar de que la mayoría de los que se han pronunciado acerca las presuntas agresiones sexuales del cantante han sido muy críticos, hay quienes han salido en su defensa. Jaime Peñafiel ha sido uno de ellos.

Lo ha hecho en el programa En boca de todos, de Cuatro. Durante una conexión en directo, el periodista especializado en casa real, y amigo personal de Julio Iglesias, ha llamado "miserables" a las ex trabajadoras que han denunciado al artista por supuestos abusos sexuales.