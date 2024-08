ERC avisa a Illa de que perderá su apoyo si no cumple el pacto: "No nos temblará el pulso"

El portavoz del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, ha avisado al PSC de que perderá el apoyo de ERC si no cumplen el pacto: "No duden que no nos temblará el pulso si no aplican aquello acordado".

Lo ha dicho este jueves en su intervención en el pleno de investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, en la que ha añadido que su partido votará a favor al haber alcanzado un acuerdo "bueno para el conjunto del país".

Jové ha alertado que ERC "siente desconfianza y distancia con el PSC" y ha asegurado que tienen memoria y motivos para esta desconfianza por el papel del PSOE y el PSC en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en 2020.

"Estamos lejos. Muy lejos. Que nadie entienda este acuerdo como un acuerdo estratégico", ha dicho, y ha pedido que no se compare el pacto actual con el alcanzado en 2003.

Ha añadido que no aceptarán "ni relajación ni cantos de sirena ni promesas al viento" y que se trata de un sí en guardia, que, en sus palabras, exige el cumplimiento del pacto.

El portavoz ha dicho que el de este jueves no es un "sí a un Govern compartido y menos un sí a un 'sottogoverno'" y ha subrayado que el PSC no tiene la legislatura asegurada.

Críticas a Junts

Jové ha recordado que en 2021 había una mayoría independentista en votos y en escaños en el Parlament y ha lamentado que no se mantuviera.

Ha dicho que esa mayoría "ya no existe" y ha criticado a Junts por haber pasado del Govern a hacer una oposición que ha calificado de dura.

"En cambio, la mayoría 'sociovergente' va al alza" y ha criticado que Junts votara junto al PSC para, en sus palabras, impedir políticas transformadoras y desgastar al Govern liderado por Pere Aragonès.

Por otro lado, Jové ha celebrado la vuelta del expresidente Carles Puigdemont a Barcelona este jueves y ha asegurado que debería poder estar presente en el Parlament para el pleno de investidura.

Réplica de Illa

En su turno de réplica, Illa ha asegurado que siente la responsabilidad de honorar los acuerdos a los que han llegado ambas formaciones políticas.

Ha apuntado que su voluntad es que tanto ERC como los Comuns se mantengan al lado de su Govern a lo largo de toda la legislatura y que su obra de Govern permita a los republicanos "sentirse cómodos".