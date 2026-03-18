España prepara la evacuación de sus militares desplegados en Irak

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este miércoles que España está preparando la evacuación y reubicación de los militares desplegados en Irak en el marco de la decisión de la OTAN de ajustar la misión por razones de seguridad.

Robles ha confirmado los trabajos de evacuación, que se llevarán a cabo en los próximos días, durante su visita a Albacete, junto al rey Felipe VI, con motivo de la primera jornada de demostración tecnológica BACSI, la iniciativa estratégica más ambiciosa del Ejército del Aire y del Espacio (EA).

La presencia española en Irak tiene dos pilares: la coalición internacional para derrotar al Dáesh mediante la operación Inherent Resolve y la misión de la OTAN en Irak (conocida como NMI), centrada en el asesoramiento a las autoridades iraquíes para el desarrollo y afianzamiento de sus instituciones de seguridad y defensa. La misión de apoyo a Irak comenzó en octubre de 2014.

España contribuye a la coalición de lucha contra el Dáesh con un grupo táctico de operaciones especiales (SOTG), compuesto por 71 militares, así como personal en el Cuartel General.

Estos militares ya han sido reubicados de forma temporal durante el fin de semana ante el deterioro de la situación de seguridad a causa de la guerra en Irán, según informó el Ministerio de Defensa.

Los militares españoles adiestran al ejército iraquí dentro de la coalición internacional de lucha contra el Dáesh.

Desde octubre de 2018, también se asesora al Gobierno de Irak en el ámbito de la estructura de seguridad nacional, así como para desarrollar su sistema educativo profesional militar. Todo ello dentro de la misión denominada NATO Mission-Irak (NMI).

Ambas misiones se han prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año, y a partir de mayo, también de 2026, está previsto que un militar español asuma el mando de la NMI.

La OTAN ha informado este miércoles de que está “ajustando” su misión en Irak al considerar que la seguridad de su personal es “primordial”, ha indicado a EFE la portavoz de la Alianza, Allison Hart.