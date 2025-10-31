España reconoce y lamenta "el dolor y la injusticia" causados a los "pueblos originarios" de México

La historia entre México y España tiene, "como toda historia humana, claroscuros". "Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla". Con estas palabras, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha tratado este viernes de acercar posturas con el Gobierno mexicano después de que las relaciones diplomáticas entre ambos países se enfriaran en 2019, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió al rey Felipe VI y de manera oficial disculpas por las atrocidades cometidas durante la conquista. Albares se ha expresado así durante la inauguración de la exposición en el Instituto Cervantes de Madrid 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', con más de 400 piezas de arte cedidas por México.

Si bien las palabras de Albares no son una disculpa como tal, al menos sí marcan distancia con la respuesta que el Gobierno de España ofreció a México tras la petición de López Obrador. Entonces, en marzo de 2019, el Ejecutivo de Pedro Sánchez contestó a la carta del expresidente asegurando que "la llegada, hace quinientos años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporánea". El Gobierno español rechazó "con toda firmeza" el contenido de la carta de López Obrador, en la que este pedía al "Reino de España" que expresara "de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados".

Aquella petición de López Obrador tuvo continuidad con la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Este lunes, durante su habitual rueda de prensa matutina, la mandataria dijo que su Gobierno "todavía" espera una respuesta a la misiva del expresidente. "Era una carta muy diplomática, solicitando una forma de perdón por las atrocidades de pasado, que lo han hecho muchos gobiernos en el mundo, y fue contestada de una manera poco diplomática y con una campaña que hicieron contra el presidente López Obrador en España. Nosotros, desde la campaña, manifestamos que nunca estuvimos de acuerdo con la manera en la que respondieron", aseguró.

Hoy, las cosas han cambiado. Este mismo viernes, Sheinbaum se pronunció sobre las palabras de Albares después de proyectarlas en vídeo ante la prensa. "Pienso que hoy empieza a saldarse el agravio con el inicio de este discurso, al hablar de lamentar la violencia del pasado", ha celebrado Sheinbaum, quien ha insistido: "Es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante, desde mi punto de vista, un primer paso. Habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho, el perdón engrandece a los gobiernos y los pueblos, no es humillante, al contrario".

Durante la rueda de prensa de principios de semana, un periodista preguntó también a Sheinbaum su opinión respecto al deseo mostrado en público por la princesa Leonor, que avanzó hace poco su interés por conocer el Bosque de Chapultepec. "¿Qué le diría a la princesa?", preguntó el reportero, a lo que Sheinbaum contestó con un escueto: "Bueno, pues... Vamos a ver". En su recién publicado libro de memorias, 'Diario de una transición histórica', Claudia Sheinbaum afirma que el presidente español, Pedro Sánchez, trató de convencerla para que invitara al rey Felipe VI a su investidura en 2024, una petición que no tuvo éxito. "Le respondí que no era el momento adecuado, que él conocía bien mi posición", escribe la presidenta mexicana.