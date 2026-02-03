Jordi Évole recuerda su entrevista al Papa Francisco en 2019 y revela lo que le contó cuando se apagaron las cámaras 

Jordi Évole, periodista y presentador de laSexta, ha estado recientemente en el podcast de José Ramón de la Morena, emblemático comunicador de la radio deportiva. Y le ha revelado algunos secretos de la recordada entrevista que le hizo al Papa Francisco en 2019.

Durante la charla en Fundación José Ramón de la Morena, Jordi Évole ha confesado ser cristiano, aunque matiza que se siente muy lejos de la Iglesia católica. "El cristianismo tiene unos valores magníficos", ha afirmado el catalán, que ha revelado cómo llegó a contactar con Jorge Bergoglio.

En aquel momento, el Papa Francisco acababa de celebrar una misa especial en el Vaticano para conmemorar el sexto aniversario de su visita a Lampedusa, reafirmando así su defensa de los inmigrantes.

Precisamente, esa fue la percha que Jordi Évole empleó para entrevistarle, pero en la charla con Francisco abordaron muchos más temas. Entre ellos, una de las obsesiones del entonces Papa: la reforma de El Vaticano.

"Él veía que me estaba yendo del tema inmigración muchas veces, pero el tío contestó a todo muy bien", ha contado a José Ramón de la Morena, que se interesó por la opinión de Francisco respecto al agnosticismo de Jordi Évole.

"Me dijo que nosotros tenemos que estar más con los demonios que con los ángeles", ha relatado en el podcast del periodista madrileño, destacando además que el Papa tuviera a bien conceder una entrevista a laSexta cuando lo fácil hubiera sido "hacerla en COPE".

"Tuve una conexión con él que duró hasta su muerte"

En la charla con José Ramón de la Morena, Jordi Évole ha revelado que el Papa Francisco era consciente de que no era muy querido dentro de El Vaticano. "Me dijo que tenía muchos enemigos y que él había intentado -no me lo dijo con estas palabras- pero limpiar mucho más de lo que había limpiado", ha revelado el catalán.

"Al sistema le das un pellizco, pero al sistema no lo tuerces", ha asegurado Jordi Évole, en una clara referencia a la dificultad que entraña impulsar cambios dentro de las instituciones más poderosas.

Sobre la personalidad del Papa Francisco, Jordi Évole ha dicho que le pareció "un tipazo". "Creo que no tendremos nunca más un Papa así, al menos en nuestra era", ha apuntado, señalando además que él no cree en Dios, sino "en las personas".