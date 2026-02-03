¿Acertó AEMET en su previsión del invierno? Hay críticas pero los datos son claros

Desde hace unos días, sobre todo después de las últimas —y breves— nevadas en parte de la península ibérica se han sucedido en redes sociales los comentarios criticando a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por sus previsiones.

AEMET dijo el 30 de noviembre que había un 60% de probabilidades de que en la península el invierno fuese cálido, un 30% de que sea normal y un 10% de que sea frío. Para el organismo, el invierno meteorológico va de diciembre a febrero.

Ha sido el experto en Física USAL y Máster Meteorología UCM, Francisco Cacho, hombre del tiempo de laSexta, el que ha arrojado luz a estos datos y el que ha sacado la cara por las previsiones de AEMET.

"Que haya más probabilidades de que sea cálido no quiere decir que vaya a hacer calor, no quiere decir que vaya a haber 20 grados, quiere decir que va a estar por encima de lo normal", ha señalado.

Y ha puesto un ejemplo: si la temperatura media en España es de 8 grados, va a estar por encima de los 8, no quiere decir que vaya a hacer 20 grados en enero. "Eso es obvio pero hay gente a la que no le es tan obvio", ha añadido.

Los datos hasta ahora

Hasta febrero, la temperatura media de España en este periodo ha habido una primera parte cálida, un pico en Reyes —6 de enero— muy frío pero muy corto y luego subidas y bajadas cerca de la media.

¿Cuál ha sido la media? Pues hay 0,3 grados por encima de lo normal, que eran unos 8 grados. Sobre por qué parece que ha hecho mucho frío, ha señalado que "desde 2018, todos los gobiernos, menos en 2021 que fue Filomena, todos han sido muy cálidos".

"Nos acostumbramos al calor entonces nos pasa en verano. Nos acostumbramos a esto y cuando tenemos un invierno con temperaturas normales. Un invierno de los de antes o un poquito por encima decimos: qué frío hace".