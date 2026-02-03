Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una española en Finlandia enseña otra cara de aquel país: "Os voy a mostrar una realidad de vivir aquí que pocas veces se ve en redes sociales"
Virales
Virales

Una española en Finlandia enseña otra cara de aquel país: "Os voy a mostrar una realidad de vivir aquí que pocas veces se ve en redes sociales"

"Pero sigo diciendo que la vida en el campo es la vida mejor", subraya. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una persona, en la nieve en Finlandia.
Una persona, en la nieve en Finlandia.GETTY

Finlandia es para muchos españoles el ideal de la felicidad. Algo de ciencia tiene ese pensamiento: el país ha sido clasificado este 2025 como el país más feliz del mundo por octavo año consecutivo, según el World Happiness Report, que elaboran el Sustainable Development Solutions Network (SDSN), con apoyo de investigadores del Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford, y se basa en datos de la Gallup World Poll.

Pese a ello, obviamente, no todo es color de rosa allí. Anna, una española que vive desde hace muchos años en una zona rural de Finlandia y que es popular en TikTok como @anna.matea, ha mostrado una realidad de su día a día que no es tan cómoda como muchos pueden pensar.

"Os voy a enseñar una realidad de vivir en Finlandia que pocas veces se enseña en redes sociales. Son las ocho de la mañana, todavía no ha amanecido del todo, mi marido lleva desde las cinco de la mañana haciendo esto. Esto es la puerta de la sauna, esta es nuestra ducha, y esta la puerta de la sauna. Y la sauna está encendida y no hay nadie", dice mientras lo muestra en vídeo.

"La sauna está vacía. Solo tenemos a los elfos. Esto es porque hoy nos hemos despertado y estábamos a 21 grados bajo cero. Aquí tenemos el otro fuego, que lo tenemos también puesto desde las cinco de la mañana", muestra.

Si baja la temperatura, sube el precio de la calefacción 

Todo eso, a priori ilógico, tiene una explicación: "Cuando la temperatura baja tanto, el precio de la electricidad sube. Hoy la electricidad va a estar muy muy cara, por lo que ponemos los fuegos para no pagar tanta electricidad. Esto lo podemos hacer y lo hacemos porque vivimos en una casa en el campo. Si viviéramos en una ciudad, otro gallo cantaría. Seguramente no tendríamos sauna de leña, no podríamos hacer esto y la factura de la electricidad sería la que es".

"Además de que el sistema de calefacción, cuando vives en una ciudad, es diferente, en las ciudades hay calefacción de distrito. Ahora que tenemos los dos fuegos puestos y la casa está más o menos caldeada, a mí me toca hacer esto. Tengo que meter toda esta leña y tendré que traer dos más", explica antes de avisar: "Pero sigo diciendo que la vida en el campo es la vida mejor".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

el huffpost para merck

Más de Virales