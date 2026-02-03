Casi un millón de seguidores, hija de ministro y ahora ministra: ¿quién es Daniella Cabello?

"Hay que endurecerse sin perder jamás la ternura". En cualquier otro contexto, muchos cometerían el error de afirmar que esta cita que abre el perfil de Instagram de una influencer y cantante venezolana, con casi un millón de seguidores en sus redes sociales, es una de esas frases cualesquiera de las que vienen en sobres de azúcar o en tazas con lemas motivacionales. Pero esta la pronunció Ernesto Guevara, más conocido por su apodo, el Ché.

No, no es habitual que la cuenta de una joven de 33 años sustituya el espacio popularmente aceptado para citas de escritores como Pablo Coelho por una del guerrillero comunista más conocido de la historia -con permiso de la chilena Camila Vallejo, claro-. En este caso se explica porque la mujer no es solo cantante, influencer o productora de televisión, también es política. Una que acaba de dar un importante salto, hasta ostentar la cartera de un ministerio en Venezuela.

Su nombre es Daniella Cabello y fue nombrada ayer ministra de Turismo relevando a la ya exministra Leticia Gómez. Tiene más de 413.000 followers en Instagram, mientras que en TikTok está cerca de los 300.000. Aunque aterrizó en la escena pública con su éxito como cantante, también ha producido programas en la televisión pública venezolana. Antes de asumir dicha cartera ministerial, ya había sido nombrada presidenta de la Fundación Marca País y de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela -heredera del CENCOEX-. Pero no es el único dato importante de la biografía de Cabello, comparte ese apellido con otro importante político de las filas chavistas.

Hija de ministro y diputada: de cantarle al comandante Chávez a producir el programa de su padre

Daniella Cabello es hija del ministro de Interior y Seguridad de Venezuela, Diosdado Cabello, y de la diputada nacional Marleny Contreras. Diosdado es el hombre fuerte del régimen y todos los ojos estaban puestos sobre él tras la intervención militar estadounidense que se saldó con el secuestro del exmandatario Nicolás Maduro. El padre de Daniella Cabello representa la figura capaz de aglutinar el poder militar, pero también de levantar a las brigadas ciudadanas y otro tipo de colectivos parapoliciales.

Tras unas jornadas de incertidumbre, Diosdado acabó cerrando filas con Delcy Rodríguez y su nuevo papel. Presumiblemente, el que dicta Washington y del que el régimen venezolano insiste en que son negociaciones y que no aceptan injerencias extranjeras. En este contexto político y social es en el que su hija, Daniella, acaba de ser ascendida a Ministra del Poder Popular para el Turismo de Venezuela.

Esa decisión de nombrar a Daniella Cabello también puede esconder un mensaje entre líneas de Delcy Rodríguez, puesto que la hija de Diosdado está en la lista de personas sancionadas por EEUU. Para hacerse una idea, a día de hoy y si nada cambia en las medidas que tiene instauradas la Administración Trump, la ministra de Turismo tiene revocada la visa para poder entrar a EEUU.

Sin embargo, el 'currículum' de Daniella Cabello comenzó a forjarse en 2014, cuando fue elegida para convertirse en el rostro o imagen oficial de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven) 2014. ¿Cómo? Catapultada por la canción Invencible que había estrenado en la televisión pública poco antes.

En dicho tema, acompañado del que se convertiría en su pareja y esposo, Omar Acedo, le canta a la revolución bolivariana y al comandante Hugo Chávez. Si se te pasa por la cabeza cualquier parecido con el Hasta siempre, comandante de Carlos Puebla y la clásica interpretación de Buenavista Social Club, no tiene nada que ver. Esto es puro pop y con cierta evocación a una canción de película de Disney.

En su etapa televisiva, era la protagonista de La verdad de Venezuela, una serie de vídeos que estaban respaldados y producidos por la Fundación Jorge Rodríguez Padre -el progenitor de la actual presidenta Delcy y del presidente del Congreso, su hermano Jorge Rodríguez-. Dichos vídeos fueron estrenados en el programa que tiene el propio Diosdado Cabello en el canal TVés, Con el mazo dando. Un espacio de debate y opinión en el que suele cargar contra la oposición y la disidencia. Y Daniella llegó a ser productora del programa de su padre.

En lo referente a su vida privada y sentimental, Cabello demuestra ser buena conjugando esa parte vital en sus redes sociales y no esconde sus muestras amorosas a su pareja, al que conoció como su productor musical. Hace un mes cumplieron su sexto año juntos, después de casarse en 2019. Tienen una hija de unos tres años, la pequeña Danna Isabella Acedo Cabello.

En sus publicaciones en redes sociales hay una amplia diversidad de temas, desde una sesión de gimnasio posteada en TikTok a un montaje con el estilo de tomas falsas en el que bromea durante su participación en ferias internacionales.