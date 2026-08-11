No hay en España estudios de interiorismo que puedan competir por diseñar la reforma de la sede de la Comunidad: la excusa de Ayuso para contratar a dedo

Si hay algo que no se le puede reprochar a la Comunidad de Madrid es la poca planificación. Cómo podría hacerse si el Gobierno regional decidió comprar un ático de más de seis millones de euros en abril de 2026 con la excusa de que serviría como "oficina temporal" para Isabel Díaz Ayuso mientras se producían unas obras en la Real Casa de Correos que no comenzarán, al menos, hasta el primer trimestre de 2027. Tal fue la anticipación que cuando saltó la noticia de la dichosa operación, tres meses después de realizarse, no se había adjudicado siquiera el contrato para el diseño de las obras de adecuación de la sede de la Presidencia; unos trabajos que, a tenor de lo publicado, deberán lograr una ejecución "artística única", como de museo.

Cada nueva noticia respecto a la opaca adquisición de un lujoso ático en Chamberí, justo enfrente del piso de Ayuso en el que vive su madre, proyecta más sombras que la anterior. En un primer momento, se justificó la compra de semejante espacio porque la presidenta necesitaría un espacio en el que poder trabajar mientras su despacho oficial estaba en obras. Además de no detallarse a qué trabajos de reforma se refería la Comunidad, se supo enseguida que la normativa urbanística solo permitía el uso residencial del ático. Para salir del atolladero, el Gobierno madrileño anunció que vendería el ático solo tres meses después de adquirirlo y así utilizar las ganancias en la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios. Cuando se hizo el anuncio todavía no se conocían las obras que supuestamente habían motivado la compra.

No fue hasta el pasado viernes, un 7 de agosto y entrada la tarde, que la Comunidad de Madrid publicó en el Portal de Transparencia la adjudicación de un contrato por valor de 60.000 euros para el "diseño, redacción del proyecto de decoración interior y dirección facultativa para obras de adecuación de espacios institucionales de la Real Casa de Correos". Un contrato otorgado a dedo, sin concurso, arguyendo que, dado el carácter artístico que exige la reforma, "es necesaria la contratación de un profesional determinado". En este caso, la persona elegida es Alejandra Pombo, interiorista de espacios de alta gama y con una prima famosa, la influencer María Pombo.

Si la adquisición del ático ya deja tras de sí una serie de incógnitas por su opacidad, solo faltaba que las obras excusadas comiencen con un contrato a dedo. Según la Comunidad de Madrid, si se hace así es porque "obviamente, el proyecto de obra a realizar debe ser de alta calidad, debiendo estar dirigido por una persona que sepa transmitir artísticamente un toque de modernidad, elegancia y distinción a la altura de las actividades que se desarrollan en la Real Casa de Correos". Para el Gobierno regional, si bien "desde 1998 se han realizado labores de mantenimiento menores" para "mejorar la funcionalidad de determinadas estancias o subsanar pequeños deterioros derivados de uso, [...] transcurridos casi 30 años, es necesario acometer trabajos de restauración, rehabilitación y mejoras del interiorismo del edificio en consonancia con el carácter histórico y la imagen institucional del mismo".

Las obras en el histórico edificio de la Puerta del Sol no son, según el Gobierno de Ayuso, "un mero proyecto de interiorismo, sino un proyecto artístico". La insistencia en tratar la reforma de la sede de la Comunidad casi como una obra de arte tiene una lógica. Según la ley de Contratos del Sector Público, ninguna Administración puede contratar a dedo, sin concurso, cuando el importe del contrato supera los 15.000 euros. Pero hay excepciones, como la que figura en el artículo 168 de la citada norma: "Que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte única no integrante del Patrimonio Histórico español o actuación artística única". Esa es la razón. La Comunidad de Madrid considera que las obras de reforma en la Puerta del Sol suponen la "creación de una obra de arte". Para el Gobierno del PP, no hay en España estudio de interiorismo que sepa conjugar valor histórico y modernidad que no sea el de Alejandra Pombo.

Para la Comunidad de Madrid, no hay en España estudio de interiorismo capaz de conjugar "adecuadamente el carácter artístico, histórico, monumental del edificio con un carácter vanguardista, moderno y pragmático" que no sea el de Alejandra Pombo. Como tampoco había en toda la Comunidad de Madrid un espacio que Ayuso pudiera usar como "oficina temporal" que no fuera un lujoso ático de casi 500 metros cuadrados.