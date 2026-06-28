Exteriores eleva a nueve el número de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela

Maquinaria pesada retira los escombros de un edificio destruido por el doble terremoto en La Guaira, en Venezuela.

Ya son nueve los españoles fallecidos por el doble sismo en Venezuela. El Ministerio de Exteriores ha elevado la cifra en la última hora y mantiene la cifra de desaparecidos, que por el momento se encuentra en 131. Además, se sabe que 14 nacionales están siendo rescatados de los escombros. Entre los fallecidos se lamenta la muerte de la delegada del Gobierno en las Islas Canarias, Iabel Jara.

Según los últimos datos facilitados por el Gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez, el escenario es desolador: al menos 1.430 personas han muerto, hay más de 3.300 heridos a consecuencia de unos seismos de magnitud 7,2 y 7,5. Además, 3.142 personas han perdido su casa.

El ministerio español insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del ministerio y de la embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

Aterriza un avión con repatriados españoles en Torrejón de Ardoz

Un avión del Ministerio de Defensa ha aterrizado esta mañana en la base aérea de Torrejón, en las afueras de Madrid, con un centenar de españoles que se hallaban en Venezuela de turismo o visita en el país cuando sucedió el doble terremoto del pasado miércoles.

Según ha podido confirmar El País, los pasajeros fueron trasladados este sábado desde Caracas en autobús hasta la base aérea de El Libertador, en Maracay, donde tomaron el avión Airbus A330 del Ministerio de Defensa que trasladó a miembros de la UME desde España a Venezuela para las tareas de rescate y en el que han volado durante la noche rumbo a España.

Aumenta la ayuda

Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas para atender a las víctimas de los terremotos, según ha informado el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

En su cuenta de X, el funcionario apuntó que 17 vuelos han aterrizado en suelo venezolano con los rescatistas y que en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales procedentes de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos y otros diez países.

Asimismo, decenas de máquinas han entrado a varias zonas de La Guaira para impulsar unas labores de rescate reforzadas por estos equipos de búsqueda y salvamento que han llegado al país desde el viernes.

La celebración por la llegada de la ayuda ha sido extendida entre los vecinos de la parroquia Caraballeda y los alrededores que hasta el viernes se quejaban de que la maquinaría estaba tardando en llegar. "Hoy se han visto con más intensidad (las maquinarias) y sí han llegado", celebraba un ciudadano en declaraciones a la agencia Efe.

Disminuyen las posibilidades de encontrar supervivientes pero siempre hay "milagros"

Casi 72 horas después de los terremotos, los especialistas advierten de que las probabilidades de localizar supervivientes disminuyen conforme pasan las horas, aunque los trabajos de búsqueda continúan de forma ininterrumpida y eso ha dado frutos inesperados con el rescate de una mujer, según las últimas informaciones. Los equipos de rescate mantienen la prioridad en las zonas donde existen indicios de personas atrapadas.

6.700 millones en pérdidas

Según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares.

De acuerdo con un comunicado del PNUD, la evaluación se basa en modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos poblacionales y fue realizada en las horas posteriores a los terremotos del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, que ocurrieron cerca de la costa norte de Venezuela.

Hospital de campaña y refugios

El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, ha informado este sábado a Efe que el organismo ha instalado tres hospitales de campaña en el estado La Guaira. De esta forma, ha explicado que el objetivo es poder atender en el lugar a los más afectados con estos hospitales porque considera no es sostenible trasladarlos a todos a centros sanitarios de Caracas.

Igualmente, dijo que están coordinando con las autoridades venezolanas la instalación de "refugios multiservicios" (con baños y comedores) para atender a todas aquellas personas que perdieron sus viviendas por el terremoto.

Estos refugios, explicó en sus declaraciones al medio de comunicación, estarán instalados lo más cerca de las comunidades afectadas para que los ciudadanos no tengan que hacer desplazamientos largos. Además, informó que ya llegó un avión con 20 toneladas de ayuda humanitaria de todo tipo, entre ellos insumos para la potabilización del agua.