Ascienden a 1.430 los muertos por los terremotos de Venezuela: seis españoles fallecidos y 133 siguen desaparecidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma que ya son seis los ciudadanos españoles fallecidos tras los terremotos registrados en Venezuela.

El balance de víctimas españolas por los terremotos registrados en Venezuela continúa agravándose. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado este sábado de que ya son seis los ciudadanos españoles fallecidos como consecuencia del seísmo.

Según los últimos datos facilitados, se contabilizan al menos 1.430 muertos y 3.360 heridos, con 133 personas desaparecidas, 14 de ellas de nacionalidad española.

Además, las autoridades mantienen la búsqueda de 133 personas que continúan desaparecidas, mientras que 14 españoles permanecen localizados bajo los escombros, donde los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos para intentar rescatarlos con vida.

Continúan las labores de rescate

Según ha explicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, los equipos y dispositivos de rescate siguen trabajando en las zonas afectadas con el objetivo de acceder a los puntos donde han sido localizadas personas atrapadas. Son más de 1.600 efectivos.

La prioridad en estos momentos es el rescate de los 14 españoles cuya ubicación bajo los escombros ha podido determinarse.

Disminuyen las posibilidades de encontrar supervivientes

Más de 48 horas después de los terremotos, los especialistas advierten de que las probabilidades de localizar supervivientes disminuyen conforme pasan las horas, aunque los trabajos de búsqueda continúan de forma ininterrumpida.

Los equipos de rescate mantienen la prioridad en las zonas donde existen indicios de personas atrapadas.

Exteriores mantiene abiertas las líneas de emergencia

El departamento que dirige el Ministerio de Asuntos Exteriores ha recordado que continúan operativas todas las líneas de emergencia consular habilitadas tras el terremoto.

Estos teléfonos pueden consultarse a través de las redes sociales oficiales del ministerio y de la Embajada de España en Caracas.

Asimismo, Exteriores ha pedido a los ciudadanos españoles que se encuentren en Venezuela que utilicen estos canales de contacto en caso de necesitar asistencia o comunicar cualquier incidencia relacionada con el terremoto.

Ayuda internacional de 17 países y la ONU

La magnitud del desastre ha movilizado una amplia respuesta internacional. Hasta el momento, 17 países y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han enviado aviones con ayuda humanitaria para apoyar las labores de rescate y atender a la población afectada.

El material enviado incluye equipos de emergencia, personal especializado, suministros médicos, alimentos y otros recursos destinados a hacer frente a una de las mayores catástrofes naturales sufridas por Venezuela en los últimos años.