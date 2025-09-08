Exteriores llama a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv

El Ministerio de Exteriores español ha llamado este lunes a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv “ante las calumniosas acusaciones hacia España y las inaceptables medidas contra dos miembros del Gobierno de nuestro país”, según fuentes oficiales de Exteriores.

La decisión se produce después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara nuevas medidas de gobierno español contra Israel por la ofensiva sobre Gaza que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España a los implicados en el "genocidio" y más ayuda humanitaria.

Minutos después, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, respondía acusando al gobierno español de "antisemita" y de atacar a Israel para tapar sus supuestos escándalos de corrupción. Además, el ministro de Netanyahu anunciaba que prohibían la entrada al país tanto de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.