Israel acusa al Gobierno español de antisemita e impide la entrada de Yolanda Díaz y Sira Rego

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha respondido este lunes a las nuevas medidas de gobierno español contra Israel por la ofensiva sobre Gaza que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España a los implicados en el "genocidio" y más ayuda humanitaria.

En una publicación en X, antes Twitter, el dirigente ha señalado tras la declaración institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Ejecutivo español "lidera una línea hostil antiisraelí, con una retórica salvaje y llena de odio". "El intento de la corrupta administración de Sánchez de distraer la atención de los graves escándalos de corrupción que le salpican mediante un continuo ataque antiisraelí y antisemita es claro", señala.

Saar, incluso, se retrotrae varios siglos en su publicación a la hora de hablar de los "crímenes de España contra el pueblo judío", como "la Inquisición, las conversiones religiosas forzadas y la expulsión de España".

ממשלת ספרד מובילה קו אנטי ישראלי עויין, ברטוריקה פרועה ונוטפת שינאה.

הניסיון של מימשל סאנשז המושחת להסיח את הדעת מפרשיות שחיתות חמורות באמצעות התקפה אנטי-ישראלית ואנטישמית רצופה

הוא שקוף.

הפעלתנות האובססיבית של ממשלת ספרד הנוכחית נגד ישראל בולטת על רקע קשריה עם ממשלים… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) September 8, 2025

"Según recuerdo, España fue el último de los países de Europa occidental en establecer relaciones diplomáticas con Israel. El actual gobierno de España está dañando deliberada y groseramente estas relaciones que se han construido de manera constante durante décadas durante el mandato de gobiernos tanto socialistas como conservadores", ha añadido.

Israel, asegura, debe defenderse de estos ataques "antisemitas" del propio gobierno español. De ahí que prohíban la entrada al país tanto de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

"Está claro que Díaz se está aprovechando de la debilidad política del Primer Ministro Sánchez y arrastrándolo, paso a paso, a implementar sus opiniones antiisraelíes y antisemitas", asegura el ministro de Exteriores.

Además, según Saar, "Israel llamará la atención de sus aliados sobre la conducta hostil del gobierno español y la dimensión antisemita y violenta de sus declaraciones". "Es importante que los amigos de Israel en el mundo puedan hacer frente a la naturaleza peligrosa de la actual administración en España", concluye.