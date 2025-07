Feijóo hace balance del curso político: "A este Gobierno le sobra legislatura y a España le sobra este Gobierno"

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha tildado este jueves de "bienio negro" los dos años de legislatura de Pedro Sánchez y ha señalado que todo lo que depende actualmente del Ejecutivo funciona peor. "A este Gobierno le sobra legislatura y a España le sobra este Gobierno", ha dicho.

En una rueda de prensa en Génova para hacer balance del curso político, Feijóo ha criticado que no se puede hacer ningún resumen porque Sánchez no ha presentado presupuestos, no ha celebrado el debate sobre el estado de la Nación ni se han convocado elecciones. "Sánchez nos ha hurtado el verdadero balance del curso", ha dicho.

En este sentido, Feijóo ha destacado especialmente los diferentes casos de corrupción que cercan al Gobierno y que han protagonizado los titulares políticos de los últimos meses. "Ustedes son testigos de que la decadencia y los escándalos se suceden en cuestión de horas. Nadie espera que se haga un balance de gestión, sólo se espera que sigan los abusos y las mentiras".

De hecho, el presidente del PP cree que en este curso se han caído las "caretas del sanchismo" y le ha acusado de ser el presidente más corrupto en democracia. "De hablar de ejemplaridad, a repartirse mordidas. De hablar de igualdad, a repartirse privilegios. Y de hablar de feminismos, a repartirse mujeres. España padece una crisis institucional porque tiene un presidente sin ningún límite moral, que ha construido su proyecto político con presuntos delincuentes corruptos", ha explicado.

Feijóo ha incidido especialmente en el asunto del feminismo, con la intención de seguir arañando votos entre este electorado. "Quien vino a ondear esa bandera feminista, ha resultado estar rodeado de machistas. El sanchismo es machismo. No sólo ha convivido con prostíbulos en la economía familiar, sino que su gobierno pagó prostitutas con dinero público. La prostitución es una constante en todos los casos de corrupción que rodean a Sánchez. EL PSOE abandonó a las mujeres y las mujeres están abandonando al PSOE, ha señalado.

Sacando pecho, el líder popular ha mostrado las diferencias actuales entre el PSOE y el PP tras celebrar sus diferentes congresos nacionales. "El congreso del PSOE fue una ceremonia de sumisión. El del PP, una afirmación de principios. En el PSOE se encumbró a Santos Cerdán. En el PP, el protagonismo fue para un proyecto de nación. Nunca ha habido tanta diferencia entre la vocación de servicio del PP y la podredumbre del PSOE. El PSOE da miedo y el PP, esperanza", ha dicho.

En su repaso, Feijóo también ha criticado la "ruptura territorial" a la que han abocado las políticas de Sánchez para "beneficiar a sus socios" y le ha dibujado como un problema "para Europa, para la OTAN, para los aliados y para las democracias occidentales". Igualmente, cree que el "triunfalismo" que se hace de Moncloa del estado del país no coincide con la realidad y cree que en España hay miedo de que te okupen la casa o "los ancianos y las mujeres tienen miedo de salir a las calles". Un retrato de inseguridad que Feijóo une al apagón histórico, al colapso de los trenes o a que las familias españoles "son más pobres".

"El balance de este bienio negro es amargo, pero que los españoles no esperen ya nada de este gobierno no quiere decir que no esperen nada de este país. Nuestro propósito es acercar la política a los españoles", ha dicho. De ahí que Feijóo haya adelantado su intención de derogar muchas de las leyes 'sanchistas' aprobadas en estos últimos años, aunque no hará publico el listado completo hasta septiembre.

Finalmente, el PP ha querido renovar su compromiso con las víctimas de la DANA y ha valorado positivamente la reunión que mantuvo ayer con dos asociaciones de víctimas. Al respecto, Feijóo ha reconocido que una de ellas le transmitió que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, debía dimitir. Feijóo ha recordado en ese sentido que el futuro político de su barón "lo ha ligado a la reconstrucción. "Dejemos ver cómo evoluciona y cuál es el resultado de unir su futuro político a hechos concretos", ha finalizado.