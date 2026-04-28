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España invita a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana de Madrid pese a las sanciones de la UE
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España invita a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana de Madrid pese a las sanciones de la UE

La invitación se produce pese a las sanciones de la UE, reabriendo el debate diplomático en Europa.

Redacción HuffPost
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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un acto oficial en Caracas.Getty Images

España ha confirmado que invitará a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, a la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026, una decisión que reabre el debate sobre las sanciones europeas y la política exterior del Gobierno. 

El anuncio lo hizo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante su gira en América Latina. Según explicó, la invitación responde a un criterio habitual en este tipo de encuentros: “Siempre se invita a quienes tienen la representación internacional. Esta cumbre no va a ser diferente a otras”, señaló. 

- Habrá ampliación-

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