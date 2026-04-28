España invita a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana de Madrid pese a las sanciones de la UE

España ha confirmado que invitará a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, a la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026, una decisión que reabre el debate sobre las sanciones europeas y la política exterior del Gobierno.

El anuncio lo hizo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante su gira en América Latina. Según explicó, la invitación responde a un criterio habitual en este tipo de encuentros: “Siempre se invita a quienes tienen la representación internacional. Esta cumbre no va a ser diferente a otras”, señaló.

- Habrá ampliación-