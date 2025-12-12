Encuesta | ¿Debería Pedro Sánchez convocar elecciones a raíz de los escándalos de corrupción?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra entre la espada y la pared después de que en los últimos días se hayan conocido diferentes noticias acerca de la corrupción y denuncias de acoso sexual dentro del Partido Socialista. La detención de Leire Díez, la entrada en prisión de José Luis Ábalos o la dimisión de José Tomé precisamente por las acusaciones de acoso son algunas de las puntas de lanza a las que se enfrenta el Ejecutivo.

Ante esta situación, tanto la oposición como algunos de los socios de investidura de Sánchez han pedido explicaciones, responsabilidades y, concretamente el Partido Popular y Vox, la convocatoria de elecciones. Algo habitual en los discursos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en los últimos meses.

Ante esta situación, desde El HuffPost te preguntamos qué crees que debería hacer Pedro Sánchez después de lo conocido en las últimas semanas. Si bien crees que la corrupción que rodea al PSOE ha llegado a un punto insostenible o, por otro lado, consideras que ni el Gobierno ni Pedro Sánchez tienen responsabilidad en las tramas.