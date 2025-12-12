Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El milmillonario José Elías no compra Lotería de Navidad y explica por qué: "Es un negocio del Estado de puta madre"
El milmillonario José Elías no compra Lotería de Navidad y explica por qué: "Es un negocio del Estado de puta madre" 

"Me voy al Bingo y tengo más probabilidades de que toque algo". 

La Lotería de Navidad es uno de los acontecimientos del año en España. A nivel nacional los datos son demoledores: en el sorteo de Navidad de 2024 se pusieron a la venta 193 series de cada número, es decir, un total de 1.930 décimos por número. 

Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, se suelen vender unos 140 millones de décimos al año, lo que supone un gasto de 3.860 millones de euros, de los cuales se reparten 2.702 millones en premios, un 70 %. 

Por Comunidades Autónomas, Madrid, Andalucía y Cataluña ocupan el podio de regiones donde más décimos se venden. 

Cuánta Lotería compran los ricos

Pero, ¿los ricos también compran? El milmillonario José Elías, fundador de Audax Renovables, dueño de La Sirena y de más de 100 empresas por todo el mundo, ha contado que él no compra Lotería de Navidad y ha dado sus razones. 

En su podcast, Búscate La Vida, Elías ha contado que nunca ha jugado: "¿Lotería? Yo nunca he comprado Lotería. A mí me ha tocado ya tres veces la Lotería. Es un tema de probabilidades. No compro Lotería". 

"No estoy de acuerdo con cómo se publicita la Lotería, no estoy de acuerdo con cómo se reparten las comisiones con los loteros. Creo que es un negocio del Estado de puta madre y que los loteros son un colectivo que está súper maltratado y coño, si se repartiera mejor, igual lo haría por los loteros más que por la Lotería". 

Y ha apostillado: "Ultimamente te tocan cuatro perras y además es como el engaño del siglo. Te tocan cuatro perras y encima se te llevan la mitad. Con lo cual llega un momento que dices, ¿para qué vas a jugar? Me voy al Bingo y tengo más probabilidades de que toque algo". 

El 20%, para Hacienda

Al contrario de lo que dice José Elías, Hacienda se lleva una parte pero no la mitad. En este sorteo se paga un 20% de lo ganado una vez se va a cobrar el décimo o cupón premiado. 

Si eres uno de los afortunados a los que le ha tocado el Gordo —dotado con 400.000 euros— cuando vas a cobrarlo, la cantidad que se te abonará será de 328.000 euros, pues ya viene incluido el 20% de impuestos.

