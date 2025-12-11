Manual para no perderse en la trama de hidrocarburos: quién es quién, pagos y los señalados por la UCO 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado este jueves un nuevo informe sobre la trama de hidrocarburos al que ha tenido acceso El HuffPost. A lo largo del documento, se desarrolla la lista de pertenecientes a la organización criminal, los posibles implicados con la misma, además de señalar a nuevos ministerios. Como todo ello tiene recorrido, aquí os dejamos un manual para no perderse en una de las tramas de corrupción que hacen tambalear la estabilidad del Gobierno:

¿Qué es la trama de los hidrocarburos?

La trama de hidrocarburos es una investigación que se encuentra en marcha sobre una presunta red empresarial dedicada al fraude en el sector de los combustibles, que operaría mediante la creación de sociedades interpuestas para evadir impuestos, manipular el comercio de carburantes y obtener licencias o autorizaciones administrativas de forma irregular. Según el nuevo informe de la UCO, el grupo habría diseñado un sistema organizado para ocultar ingresos, reducir artificialmente su carga fiscal y mover grandes cantidades de dinero fuera del control de Hacienda.

El informe también señala que la red habría intentado influir en decisiones de organismos públicos relacionados con el transporte, la industria y la energía, buscando ventajas empresariales, agilización de trámites o autorizaciones que no cumplían los requisitos así como licencias. Por resumir, la trama combina prácticas de fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, articuladas para obtener beneficios económicos ilegales dentro del mercado de los hidrocarburos.

Quiénes están implicados

Los implicados en la trama de los hidrocarburos son numerosos y ocupan varios espectros del espacio empresarial y político del país. El "nexo", según destaca el propio informe de la UCO, sería Víctor de Aldama que sería el encargado de hacer de intermediario entre la parte empresarial y política. Claudio Rivas, otro de los empresarios imprescindibles para la trama. Juntos, estarían vinculados a sociedades como Villafuel S.L. y Have Got Time S.L., dos pilares fundamentales a nivel empresarial. Carmen Pano y Leonor María González también aparecen destacadas en el informe. La primera de ellas sería una empresaria vinculada a Have Got Time S.L. y habría participado en gestiones y operaciones de la trama. La segunda es su hija y administradora de la misma empresa.

A nivel político, el principal señalado en la trama es el exministro de Transportes, exsecretario de Organización del Partido Socialista y ex mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, que entró en la cárcel el pasado 27 de noviembre ante un "riesgo de fuga extremo" por la situación por otra causa, su implicación en el llamado 'Caso Koldo' que investiga la trama de las mascarillas. Junto a él, también entró Koldo García, la mano derecha del exministro, que haría de intermediario entre "el jefe" —así se refiere el informe a Ábalos— y Aldama.

Quién es Víctor de Aldama, el "nexo principal" de la trama

Así lo define la UCO al comienzo del informe, considerando al empresario y comisionista como figura central de esta trama, liderando con su red de contactos y un rol de "intermediario" entre las empresas y las autoridades, "principalmente con miembros del MITMA" (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible), añade el texto.

Lo cierto es que Víctor de Aldama, a sus 47 años, ocupa una posición crucial no solo en este documento. Este viejo conocido de la Guardia Civil y la Justicia española ya ha estado en la cárcel de Soto del Real por la misma trama, el fraude de los hidrocarburos, que ahora desarrolla más la UCO con su nuevo informe. Pero está o se mueve alrededor de un sinfín más de asuntos.

Implicado también en el 'caso Koldo' por el fraude en la compra de mascarillas, el expresidente del Zamora C.F. y empresario salió de prisión en noviembre de 2024 tras algo más de un mes en prisión preventiva, luego de un pacto con la Fiscalía. Sin embargo, en este tiempo los escándalos no han dejado de rodearle ni él ha dejado de buscar el foco.

Con recurrentes amenazas de 'tirar de la manta', De Aldama se ha movido por mil y un platós de televisión dejando caer o directamente afirmando (sin pruebas) presuntas corruptelas en el seno del Gobierno y del PSOE. El 'Delcygate', el potencial papel de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa o el papel del hoy ministro Ángel Víctor Torres durante la pandemia son algunos de sus habituales terrenos de acusación.

Los "millones": el rastro del dinero de la trama



Las cifras no dejan de aparecer en el documento de 182 páginas, con menciones a numerosos "pagos de las contraprestaciones económicas pactadas" entre las empresas impulsoras de los acuerdos y los responsables políticos y mediadores y constantes referencias a "millones" y "kilos".

La partida más llamativa no viene recogida en cifras detalladas, sino en la referencia al presunto pago de un millón de euros para "comprar la voluntad del cargo público", en potencial referencia al exministro. Igualmente, aparece la mención a la adquisición de "una vivienda elegida por el ministro" por importe de 585.000 euros.

Víctor de Aldama recibió, según el informe de la UCO, un montante de 292.416,66 euros en dos transferencias destinadas a la empresa MTM 180 CAPITAL SL, administrada por el empresario y expresidente del Zamora. También hay espacio para Koldo García, que habría percibido 6.950,50 euros en dos pagos diferenciados.

Principales empresas señaladas

En la investigación de la trama de hidrocarburos, varias empresas han sido señaladas por la UCO como parte del entramado utilizado para el presunto fraude fiscal y otras prácticas ilícitas en el sector. A lo largo de la investigación se han señalado numerosas "empresas pantalla" que también estarían implicadas, pero las esenciales son tres: Villafuel S.L., Have Got Rime S.L. y Gaslow Abastecimientos S.L.. La primera de ellas es la principal, por la que se capitalizaba la mayoría de licencias y el eje clave de las operaciones de la trama. De hecho, es por ella que Ábalos recibió una vivienda de más de medio millón de euros y hasta un pago de más de un millón.

Según el informe, Have Got Rime S.L. se constituyó como una empresa de carácter meramente instrumental e incorporada por Claudio Rivas a la estructura de la organización criminal. Bajo su control a través de la administradora única Leonor María González, tenía como objetivo era facilitar y perfeccionar operativas comerciales vinculadas al comercio de hidrocarburos.

Por otro lado, Gaslow Abastecimientos S.L. sería la empresa antecesora de Villafuel S.L. por la que Rivas habría ejecutado gran parte de los movimientos ilícitos. Sin embargo, en la primera mitad de 2021 perdió el control de la empresa y no fue hasta 2022 cuando la trama pudo reactivar el contrato de suministro del que se vieron beneficiadas el resto de empresas.

Los ministerios señalados por la UCO

La trama de hidrocarburos alcanzaría de lleno el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, remarca una y otra vez la UCO en este último informe. Pero no es el único departamento señalado. En él se recoge la "posible penetración" de la organización criminal en los "niveles directivos" tanto de Transportes como del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

En relación a Industria, el departamento entonces dirigido por Reyes Maroto aparece referido en numerosas ocasiones por las supuestas reuniones entre Koldo García (asesor y persona de confianza de Ábalos y De Aldama) con Juan Ignacio Díaz Bidart, director de gabinete de la ministra de Industria, Comercio y Turismo.

La Guardia Civil detalla una reunión inicial e "informal" a tres entre Díaz Bidart, Koldo y De Aldama "el 21 de diciembre de 2020 en el restaurante LaTragantía 81". Sobre su papel, el informe prosigue revelando que los indicios llevan a pensar que el director de gabinete "habría sido designado por el ministro José Luis Ábalos, asumiendo sus directrices y transmitiendo su influencia en las esferas ministeriales que correspondieran".

En cuanto al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces encabezado por Teresa Ribera, aparece citado el que fuera director de gabinete de la ministra, Marc Isaac Pons Pons.

Al respecto, la UCO detalla que Koldo García contactó "ejerciendo como catalizador de la influencia de Ábalos" con Pons Pons. "Dichos contactos se produjeron, al menos en dos ocasión es, en abril y julio de 2021", añade la investigación.

"Hijo puta el putero": los testimonios intervenidos

El informe incluye numerosas conversaciones entre miembros de la 'trama' y presuntos colaboradores, entre los que se recogen algunas frases más que peculiares. "Anda que decirme que era industria y luego ser Energía Menos mal que el padrino manda que si no jajájajájajá [...]», escribe Víctor de Aldama a Leonor María González, una de las personas que controla Have Got Time, empresa clave en el meollo y tras una confusión en la atribución de competencias.

El cese de José Luis Ábalos como ministro de Transportes en 2021 da pie a una conversación entre Víctor de Aldama y Leonor González de la que ella da 'parte' a su marido, Natán González. "Se ha liado en el Consejo de Ministros [...] se ha enfrentado el putero al guapo [...] Y se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por culo". "Por lo visto, la mitad del partido está con el putero. Y la otra mitad, con el guapo", añade Leonor en la conversación intervenida por la UCO.

En ella, la empresaria añade que en la llamada con Víctor de Aldama, él le contactó "para tranquilizarnos, que no nos preocupemos por lo que tenemos en marcha, que todo sigue adelante".

Poco antes, en otro extracto intervenido entre Leonor González y Natán González, ambos comentan que "por fin" ha salido adelante la operación sobre Villafuel. Y añade Natán "hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito", a lo que su mujer replica "Jajajaja!!!! Eso he pensado".