Gamarra intenta excusar a Feijóo: "Si ya no podemos decir que nos gusta la fruta, tenemos un problema con el sector primario"

El PP nacional ha señalado este lunes que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, no ha tenido "vocación de insultar a nadie" al emplear la frase 'Me gusta la fruta' para acompañar un vídeo que difundió en redes sociales en el que aparecía cantando 'Mi limón, mi limonero' y ha desvinculado esa expresión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según fuentes de la cúpula del PP.

En concreto, Feijóo difundió este domingo un vídeo en 'Instagram' cantando 'Mi limón, mi limonero' en un bar de A Coruña, al que ha acompañó con la frase 'Me gusta la fruta', cuyo uso ha popularizado la presidenta madrileña estos dos últimos años como insulto a Pedro Sánchez por su similar fonética a "Hijo de Puta".

Este domingo, varios ministros atacaron a Feijóo por acuñar esa expresión de Ayuso, acusándole de "crispar", "polarizar" e "insultar" al presidente del Gobierno. Desde el PP de Madrid, su secretario general, Alfonso Serrano, ha indicado que la frase 'me gusta la fruta' "define a Madrid" y es "un placer" que al presidente de su partido "también le guste la fruta".

La exsecretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha intentado quitar hierro a la polémica abierta por el hecho de que Feijóo haya utilizado abiertamente la frase de Ayuso 'Me gusta la fruta'. Al ser preguntada expresamente por el uso de esa expresión por primera vez por parte de Feijóo, quien dijo en su día que él no venía a Madrid a insultar al presidente del Gobierno, ha señalado que esto forma parte de un vídeo en una celebración" de un "cumpleaños".

"Si en España ya no vamos a poder cantar 'Mi limón mi limonero' ni ninguna canción que tenga alguna referencia a alguna fruta, pues evidentemente creo que tenemos un problema y hay que contextualizar las cosas en su justa medida y en su contexto", ha enfatizado.

En este punto, Gamarra ha criticado "los intentos constantes de Pedro Sánchez de victimizarse" con "un único objetivo: intentar tapar todos los escándalos que van subiendo de nivel". A su juicio, "a mayor gravedad" verán "más disparates" como el de decir que "es ofensivo cantar una canción que haga referencia a una fruta".

"Discúlpenme, pero creo que no debemos perder nunca el equilibrio. Y si tampoco podemos decir en España que nos gusta la fruta, pues tenemos un problema importante en el sector primario con la cantidad de fruta que producimos y de fruta que vendemos", ha señalado, para insistir en que hay que "contextualizar las cosas".

Por eso, ha reiterado que "hay que contextualizar las cosas, dónde ocurren y por qué ocurren" y ha pronosticado que en los próximos meses van a ver "la exageración y la victimización constante" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde 'Génova' han desvinculado de Ayuso la frase de 'Me gusta la fruta' que empleó Feijóo en Instagram. "No tiene vocación de insultar a nadie", han indicado fuentes de su equipo, echando en cara al Gobierno que quiera ver en esto "un insulto" y una "escalada de crispación".