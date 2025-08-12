Gijón acoge a los diez primeros menores solicitantes de asilo procedentes de Canarias

Los diez primeros menores solicitantes de protección internacional que han sido trasladados desde Canarias hasta la península se encuentran desde anoche en Gijón, han informado a EFE fuentes del Gobierno asturiano.

Se trata de nueve malienses y un senegalés que han sido acogidos en las instalaciones que en esta ciudad asturiana tiene la ONG Accem.

Las mismas fuentes han señalado que, aunque la tutela sigue siendo del Gobierno canario, el traslado se ha llevado a cabo de forma coordinada y comunicada por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la Consejería de Derechos Sociales del Principado.