Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Cara a cara entre Pilar Alegría y Jorge Azcón por las elecciones de Aragón 2026: horario y dónde ver en directo
Política
Política

Cara a cara entre Pilar Alegría y Jorge Azcón por las elecciones de Aragón 2026: horario y dónde ver en directo

La duración será de unos 50 minutos y se emitirá hoy en Aragón TV.

Carlos Ramos
Carlos Ramos
Pilar Alegría (PSOE) y Jorge Azcón (PP) protagonizarán un cara a cara hoy por las elecciones de Aragón 2026.
Pilar Alegría (PSOE) y Jorge Azcón (PP) protagonizarán un cara a cara hoy por las elecciones de Aragón 2026.Getty

Las elecciones de Aragón 2026 se celebrarán el próximo domingo 8 de febrero. El calendario electoral incluye debates entre las distintas formaciones políticas de cara a los comicios, siendo el primero un cara a cara entre el candidato del PP a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la candidata del PSOE, Pilar Alegría

Así, Azcón y Alegría debatirán este lunes 26 de enero, el primer debate cara a cara en la comunidad autónoma desde hace 10 años, concretamente desde el 11 de mayo de 2015 entre Javier Lambán y Luisa Fernanda Rudi.  

Horario y dónde ver el cara a cara entre Pilar Alegría y Jorge Azcón este lunes 

Dicho cara a cara entre los candidatos a los comicios de Aragón se emitirá hoy a partir de las 21:50 horas de forma simultánea en Aragón TV y Aragón Radio. El mismo estará moderado por la periodista Ana Laiglesia y durará unos 50 minutos, sin descanso. 

Ambos representantes de las diferentes formaciones contarán con una intervención inicial, además de un minuto al final del programa. Se estructurará en cuatro bloques temáticos: economía y empleo, políticas sociales y de igualdad, Aragón en España y Aragón en el futuro. 

Los diferentes aspirantes podrán contar con apuntes y gráficos en papel, pero no usar aparatos electrónicos. También habrá un contador digital para medir el tiempo de las diferentes intervenciones.  

Próximos debates electorales

La cita de hoy 26 de enero es el primero de varios debates que se irán sucediendo a lo largo de los días. El próximo jueves 29 de enero, Radio Televisión Española (RTVE) emitirá un debate a ocho con los principales candidatos a las Cortes de Aragón. 

Será el lunes 2 de febrero, a las 21:50 horas, cuando Aragón TV también emita un debate a ocho, en un programa que se estima tenga una duración de unos 96 minutos. En el mismo participarán Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Coalición Existe), María Goicoechea (Podemos–Alianza Verde), Marta Abengochea (IU–Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR). 

Este último debate contempla una intervención inicial de cada uno de los ocho candidatos a los comicios aragoneses, cuatro bloques temáticos y un turno final de cierre. Todos ellos contarán con el mismo tiempo de intervención, que se monitorizará con un contador visible para el público. 

Carlos Ramos
Carlos Ramos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

el huffpost para merck

Más de Política