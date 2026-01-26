Cara a cara entre Pilar Alegría y Jorge Azcón por las elecciones de Aragón 2026: horario y dónde ver en directo

Pilar Alegría (PSOE) y Jorge Azcón (PP) protagonizarán un cara a cara hoy por las elecciones de Aragón 2026.

Las elecciones de Aragón 2026 se celebrarán el próximo domingo 8 de febrero. El calendario electoral incluye debates entre las distintas formaciones políticas de cara a los comicios, siendo el primero un cara a cara entre el candidato del PP a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la candidata del PSOE, Pilar Alegría.

Así, Azcón y Alegría debatirán este lunes 26 de enero, el primer debate cara a cara en la comunidad autónoma desde hace 10 años, concretamente desde el 11 de mayo de 2015 entre Javier Lambán y Luisa Fernanda Rudi.

Horario y dónde ver el cara a cara entre Pilar Alegría y Jorge Azcón este lunes

Dicho cara a cara entre los candidatos a los comicios de Aragón se emitirá hoy a partir de las 21:50 horas de forma simultánea en Aragón TV y Aragón Radio. El mismo estará moderado por la periodista Ana Laiglesia y durará unos 50 minutos, sin descanso.

Ambos representantes de las diferentes formaciones contarán con una intervención inicial, además de un minuto al final del programa. Se estructurará en cuatro bloques temáticos: economía y empleo, políticas sociales y de igualdad, Aragón en España y Aragón en el futuro.

Los diferentes aspirantes podrán contar con apuntes y gráficos en papel, pero no usar aparatos electrónicos. También habrá un contador digital para medir el tiempo de las diferentes intervenciones.

Próximos debates electorales

La cita de hoy 26 de enero es el primero de varios debates que se irán sucediendo a lo largo de los días. El próximo jueves 29 de enero, Radio Televisión Española (RTVE) emitirá un debate a ocho con los principales candidatos a las Cortes de Aragón.

Será el lunes 2 de febrero, a las 21:50 horas, cuando Aragón TV también emita un debate a ocho, en un programa que se estima tenga una duración de unos 96 minutos. En el mismo participarán Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Coalición Existe), María Goicoechea (Podemos–Alianza Verde), Marta Abengochea (IU–Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).

Este último debate contempla una intervención inicial de cada uno de los ocho candidatos a los comicios aragoneses, cuatro bloques temáticos y un turno final de cierre. Todos ellos contarán con el mismo tiempo de intervención, que se monitorizará con un contador visible para el público.