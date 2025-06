Gonzalo Miró hace algo poco habitual en él cuando le preguntan por Felipe González

Felipe González estuvo en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero y dejó varias reflexiones de lo más sonadas. La más rotunda es que no reconoce a este PSOE y que, en caso de elecciones, no votará al PSOE por haber participado en la Ley de Amnistía.

En Más Vale Tarde han tratado el asunto y cuando le ha tocado el turno a Gonzalo Miró la expectación ha sido máxima ya que el colaborador es el ahijado del expresidente del Gobierno.

"Gonzalo tiene una relación estrecha con Felipe González", dijo Cristina Pardo. "Bueno es algo más que una relación estrecha", apostilló Miró. "A mí hacer un comentario sobre el lugar en el que se encuentra hoy Felipe me resulta demasiado doloroso como para alardear de ello y hacer un comentario en público. Yo por el cariño y aprecio que le tengo no me queda otra que respetar su opinión", señaló Miró.

Pardo apuntó que "seguro que la respetarías aunque no le tuvieses cariño porque las opiniones son respetables en líneas generales" a lo que Miró respondió: "No todas son respetables y no es el caso. Cristina, si fuera otra persona que no fuera Felipe a lo mejor sí estaría dispuesto a discrepar en público".

"Pero discrepar no es lo mismo que respetar por eso digo que aunque discreparas con Felipe González y no tuvieras afecto podrías discrepar y respetar la opinión de todo el mundo", dijo por último Cristina Pardo. "Bueno como tu quieras", sentenció Gonzalo Miró.