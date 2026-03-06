Silvia Abril dice que la Iglesia tiene un "chiringuito" montado y Pitingo, una semana después, lanza una comentada opinión

El cantante español Antonio Manuel Álvarez, conocido como Pitingo, ha cargado contra Silvia Abril por lo que dijo la presentadora y actriz durante la alfombra de los Premios Goya 2026 sobre la iglesia y la "fe cristiana" de los jóvenes.

Todo comenzó cuando le preguntaron por las películas nominadas: "Sirat me chifló, me giró la cabeza por dentro. Los domingos también, pero me quedo con Sorda porque creo que es más necesaria".

Las declaraciones que consideraron polémicas, especialmente para organizaciones como Jóvenes Católicos, fue lo que dijo justo después. "Me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano. Iba a decir lo místico, pero es que no es lo místico", defendió la actriz.

"Me da pena que necesiten creer en algo y se agarren de la fe cristiana. Lo siento por la Iglesia, menudo chiringuito tenéis montado. ¡Se acabó", ha rematado. Las críticas llegaron poco después de viralizarse en redes, pero uno a los que ha cabreado bien ha sido al propio Pitingo.

Pitingo y Dios

El cantante ha publicado un tuit de su perfil de X que ha acumulado más de 10.000 visitas y 2.000 'me gusta' hablando sobre las palabras de Silvia Abril e incluso ha ido más allá, cargando contra el cine español.

"Creo que a Silvia Abril y a muchos de estos de los Goya les jode más que los jóvenes vayan a la iglesia y no vayan a ver sus películas los domingos", ha escrito.

Y ha añadido con un remate: "Pero es que Dios es Dios y para creer no hacen falta subvenciones". Ha concluido el tuit con el hashtag #YoSiCreoEnDios.

También ha tenido un pequeño debate con el usuario @pm_jota, que desacreditaba lo que decía porque gran parte de las personas no cumple con lo que se dice que se cree. "La mayoría pasáis totalmente de lo que se predica, es como predicar en el desierto. Muchos golpes de pecho, pero desprecian el evangelio. No conozco a nadie que lo cumpla, desde el papa hacia abajo, nadie", afirma.

Pitingo replica: "Por eso no somos Dios y tenemos libre albedrío, que dice la Biblia. Somos pecadores e imperfectos, unos buenos y otros malos...".