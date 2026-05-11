⁠Iván Redondo le dibuja a Pedro Sánchez el mapa para volver a ganar: un millón de votos dormidos en la izquierda, 700.000 fugados al bloque de la derecha y el techo de Vox

El nombre de Iván Redondo vuelve a resonar. Quien fuera director de gabinete de Pedro Sánchez y uno de los grandes spin doctors de la política española tiene mucho que decir en estos tiempos convulsos en lo político.

El autor de El Manual, obra que ve la luz cinco años después de 'salir' de Moncloa, ha concedido una entrevista a El País. Tanto en su obra como en su testimonio entrelaza dardos y consejos a varios políticos y relata episodios no tan conocidos de su trayectoria.

Su CV colecciona puestos de responsabilidad, también en las filas del PP, donde trabajó con Xavier García Albiol y posteriormente con José Antonio Monago.

Aquello fue hace mucho tiempo, deja claro. Más pegado a la actualidad, Redondo asegura que rechazó una oferta para trabajar con el PP de Núñez Feijóo. "La oferta me sorprendió. Dije que no inmediatamente, pero les doy las gracias. Todo el mundo sabe dónde milito". En detalle, justifica que "la España en la que yo creo es plurinacional. Para mí, Galicia es una nación, y Cataluña y Euskadi, incluso Andalucía es casi la nacionalidad del Sur dentro de España. Y no creo que ese posicionamiento conecte demasiado con el PP", reconoce el analista y asesor político.

Tras responder con un "Nooo" a si trabajaría con Vox, Iván Redondo dice de su propia ideología que "tengo que ser conservador para ser progresista: para conservar la sanidad, la dependencia, nuestras pensiones...". "Mi línea siempre ha sido muy progresista, pero metodológicamente sí trato de mirar al otro lado".

Iván Redondo no olvida su paso por La Moncloa. Y aunque hubo "desencuentros", enumera halagos a Pedro Sánchez, de quien apunta que "cuando combinas la audacia con su determinación pasas del manual de resistencia al de reconstrucción". "Eso es el piloto y el Ferrari", bromea al asegurar que en España el PSOE es un Ferrari que requiere buenas manos de piloto.

Sobre Pedro Sánchez, asegura que "ahora hay un millón de votos dormidos en la izquierda a los que hay que dar un propósito movilizador". "Y (Sánchez) tiene que recuperar a 700.000 electores que le votaron y ahora están en el bloque de la derecha. Eso requiere una transformación más. Siempre pasan cosas después de unas andaluzas", culmina al respecto el escenario previo y posterior al 17-M.

De Andalucía deja otro apunte, entre lo demoscópico y lo político. "Vox no va a repetir resultados ni a mejorar. Hay un 22% de votos de Vox que se están yendo a Moreno en este momento. Eso, al PP, le va a explicar que la derecha plural es un espacio muy poderoso que Feijóo no ha cultivado en tres años", señala Iván Redondo.