Jessica Rodríguez declara que Ábalos era conocedor de que ella no acudía a su puesto de trabajo

En el primer día del juicio celebrado por el 'caso Koldo' y por el que se juzga al exministro Ábalos, a Víctor de Aldama y a Koldo García, han sido varias las personas que han declarado ante el juez dejando algunos testimonios muy relevantes. Entre los más destacados destacan el del hermano e hijo de Ábalos y su expareja, Jessica Rodríguez.

Durante su comparecencia ante el juez en el Supremo, Jessica ha asegurado que José Luis Ábalos sabía que ella no acudía al puesto de trabajo que el propio exministro le había conseguido en las empresas públicas de Ineco y Tragsatec. Según el testimonio de Jessica, esto se debía a que Ábalos "se sentía en deuda" con ella por haberle hecho cambiar "su estilo de vida".

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