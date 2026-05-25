De 'La península de las casas vacías' a la península de las casas imposibles: las diez medidas que el escritor David Uclés propondrá a la ministra de Vivienda

David Uclés ha pasado de escribir 'La península de las casas vacías', uno de los mejores libros de los últimos años (para este periodista de las últimas décadas), a aprovechar el éxito de la publicación para, ahora, elaborar un decálogo de "medidas para volver a habitar la península de las casas imposibles"; un conjunto de propuestas que hará llegar a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien le ha convocado para hablar por teléfono tras su paso por el nuevo programa de Mercedes Milá en La 2, 'Me meto en un jardín'.

Además de hablar sobre los años en los que se vaciaron las casas en Iberia (Uclés ha dicho en varias ocasiones que siempre hablará en sus libros de la Península ibérica, no de una España y un Portugal separados por una frontera), el escritor trató también con Milá la crisis del acceso a la vivienda. Recordó, por ejemplo, lo que ya dijo en un acto frente a Isabel Díaz Ayuso. "He vendido 300.000 ejemplares y en Madrid solo puedo comprar un zulo sin ventanas", afirmó Uclés ante la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Durante su entrevista con Milá, el autor habló de una generación, la suya, que ha asumido que no tendrá nunca una casa. "Yo, habiendo ganado mucho dinero, no podía encontrar piso en el centro de Madrid que no fuera un zulo. Si yo no puedo, ¿qué hacen mis amigos, que ganan muchísimo menos? Mi generación no tiene casa y ha asumido que no la tendrán", lamentó Uclés, quien aseguró que para solucionar el problema hay que "plantar cara a gente muy poderosa". "Si hay una ministra con la que me gustaría hablar es con la de Vivienda, para que me cuente qué pasa", comentó Uclés.

Dicho y hecho. Este lunes, el escritor avanzó que su reflexión "ha despertado el interés" de Isabel Rodríguez, quien le ha pedido hablar por teléfono. Además del decálogo de medidas que él cree que deberían llevarse a cabo, Uclés ha señalado también que, si fuera la ministra, "lo que habría hecho es salir ayer a las calles del país - de paisana, con una sudadera y 'camuflada' - para escuchar de primera mano la queja de su pueblo". "Una manifestación multicéfala como la de ayer debería ser más que suficiente para que el Ministerio diera un puñetazo sobre la mesa. Cueste lo que cueste", ha dicho.

En su decálogo de medidas, Uclés ha recogido el guante de los diferentes sindicatos de inquilinas y ha pedido: "eliminar las licencias de los pisos turísticos; penalizar a los grandes tenedores de viviendas vacías; en las grandes ciudades, no permitir más de dos inmuebles por persona; recuperar la vivienda adquirida por fondos (buitres) de inversión; detener los desahucios provocados por los mismos fondos; limitar el precio abusivo de los alquileres; luchar contra los alquileres temporales y de temporada, exigiendo contratos indefinidos; regular la subida del precio del alquiler en la renovación del contrato; creación de un parque público de vivienda protegida, ajena a lo privado; y mayor seguridad jurídica para los inquilinos – y para los propietarios".

Como "advertencia final", el escritor ha señalado además que el Estado "ha de asegurar la aplicación real y coordinada de estas leyes por parte de las Comunidades Autónomas": "Si no, serán papel mojado, como ocurre ahora: el Estado culpa a las autonomías de no aplicar la Ley de Vivienda, y las autonomías culpan al Estado de no dotarla de recursos suficientes ni de asumir responsabilidades. Y, mientras tanto, el pueblo en la calle".