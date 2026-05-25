Jaguars, caravanas, zapatos caros... el lujo del exmarido de Sturgeon tras malversar más de 460.000 euros

La primera ministra de Escocia y líder del SNP, Nicola Sturgeon, vota junto a su esposo Peter Murrell en Ballieston (Glasgow), en diciembre de 2019.

Se acabó el mito de la pareja más poderosa de Escocia. Peter Murrell, el que fuera todopoderoso director ejecutivo del Partido Nacional Escocés (SNP) durante más de dos décadas, se ha declarado culpable este lunes ante el Tribunal Superior de Edimburgo de malversar más de 460.000 euros de los fondos de su propio partido. La caída en desgracia del "supremo" de la organización es total: tras admitir los cargos de malversación continuada durante 12 años, ha ingresado directamente en prisión preventiva a la espera de su sentencia definitiva.

El escándalo dinamita no sólo los cimientos del nacionalismo escocés, muy potente y peleón, sino el recuerdo de un matrimonio que llegó a gobernar con puño de hierro el destino político de la nación, el que mantenía con Nicola Sturgeon, la exministra principal de Escocia, dimitida en 2023.

Murrell conoció Sturgeon a finales de la década de 1980 en unos campamentos juveniles del partido y se casaron en 2010. Juntos formaron un tándem letal: ella brillaba ante las cámaras como el rostro carismático del independentismo y él manejaba los hilos, las finanzas y la maquinaria organizativa desde la sombra.

Bajo la batuta técnica de Murrell, el SNP logró hitos electorales históricos, como la histórica victoria por mayoría absoluta en 2011 o el bum de afiliaciones masivas que rodeó al referéndum de independencia de 2014. Su destreza organizativa era alabada unánimemente.

Sin embargo, los papeles judiciales que hoy lo hunden revelan que, mientras el partido crecía, él utilizaba el dinero de los militantes como si fuera su cuenta corriente personal. Entre agosto de 2010 y enero de 2023, Murrell desvió un total exacto de 459.046 libras de los fondos del partido.

¿En qué se lo gastaba? La investigación policial, bautizada como Operación Branchform, destapó un reguero de caprichos que nada tenían que ver con la causa independentista: la compra de una autocaravana de lujo valorada en más de 124.000 euros (aparcada convenientemente frente a la casa de su madre), miles de libras destinadas a adquirir dos coches de gama alta (en concreto, un Jaguar I-PACE y un Volkswagen Golf mucho más que de serie), además de joyas, zapatos de marca, cosméticos de alta gama... e incluso el pago de una multa de aparcamiento de 30 libras (casi 35 euros al cambio).

Nicola Sturgeon, la líder escocesa que soñó con la independencia Con una oratoria clara y fuerte, que ha llegado a eclipsar a líderes de los principales partidos británicos, ha tenido una carrera meteórica desde que dio sus primeros pasos en la política, siempre junto a la formación nacionalista.

El principio del fin

El castillo de naipes empezó a desmoronarse a principios de 2023. Tras la sorprendente dimisión de Sturgeon como ministra principal, una agria polémica interna por la ocultación del desplome en las cifras de afiliados obligó a Murrell a dimitir de un cargo que ostentaba desde 1999.

Semanas después, las televisiones británicas abrían los informativos con imágenes insólitas: la policía registrando el jardín de la casa conyugal de la pareja cerca de Glasgow e instalando carpas de investigación forense.

Agentes de policía acuden al domicilio de Peter Murrell y Nicola Sturgeon en Glasgow, Escocia, el 5 de abril de 2023. Jeff J Mitchell / Getty Images

El tsunami judicial no sólo destruyó su carrera, sino también su vida sentimental. En enero del año pasado, Sturgeon anunció públicamente la ruptura definitiva de la relación: "Hemos decidido terminar nuestro matrimonio", zanjó la exlíder escocesa mediante un comunicado oficial que escenificaba el distanciamiento total de su exesposo.

Aunque Sturgeon también fue arrestada e interrogada en su momento en el marco de la misma investigación financiera, las autoridades fiscales independientes confirmaron posteriormente que no se formularían cargos penales contra ella ni contra el extesorero Colin Beattie, dejando a Murrell como el único responsable penal del desfalco.

Quienes trabajaron con él durante sus años de gloria apenas dan crédito al ver al estratega frío conducido a una celda. "Peter Murrell era el tipo que controlaba absolutamente todo en el partido; verlo hoy declararse culpable de robar dinero para comprarse una autocaravana es el reflejo de un declive patético e inimaginable", comentan fuentes del entorno político escocés al analizar la transformación del antiguo gurú en un convicto común, cita el diario local The Herald.

Con su confesión en el banquillo, el SNP intenta cerrar uno de los capítulos más negros y bochornosos de su historia interna, mientras Escocia procesa el fin definitivo de una era marcada por el secretismo, el poder absoluto y, ahora, la corrupción en la cúspide.