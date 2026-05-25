Así va a afectar a la movilidad la visita del papa León XIV a Madrid: "Van a ser días muy difíciles"

La visita del papa León XIV va a afectar seriamente a la movilidad en Madrid

El papa León XIV visitará Madrid entre el 6 y el 9 de junio. Su agenda comprende una misa multitudinaria, encuentros con la Familia Real y el Gobierno, y eventos con jóvenes y voluntarios. Después, irá a Barcelona (del 9 al 11 de junio) y a Canarias (11 y 12 de junio).

El dispositivo para recibir al Pontífice se pone en marcha desde días antes de su llegada, lo que implica ciertos inconvenientes para la movilidad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ya ha advertido que estos días "van a ser complicadísimos, muy difíciles para los madrileños". De hecho, ha recomendado a las empresas que faciliten el teletrabajo durante estas jornadas, para así descongestionar la ciudad e la medida de lo posible.

Si vives en Madrid es probable que hoy ya te hayan afectado los preparativos. Y esto seguirá siendo así en los próximos días: tramos cortados, carriles ocupados o cierre de plazas son los mayores inconvenientes que vas a encontrar.

Para evitar atascos y problemas se recomienda el uso de transporte público, que será reforzado. También tienes una alternativa con Bicimad.

Cortes de calles y tramos ocupados

El principal punto afectado en este momento es el Paseo del Prado. Tres de los carriles en sentido norte permanecen ocupados desde este lunes para montar la estructura que acogerá al coro de la misa de Cibeles.

Además, a partir del jueves 4 de junio se va a proceder al cierre total del eje de Cibeles.

La Plaza de Lima también va a sufrir cortes de tráfico. Desde la medianoche de este lunes se van a cerrar todos los carriles centrales. La circulación estará permitida, pero con limitaciones. La plaza se encontrará totalmente cerrada a partir del día 3.

Metro de Madrid anuncia refuerzos

Para moverte en Madrid desde hoy y hasta la visita del León XIV lo más sencillo es el transporte público.

Metro de Madrid ha anunciado un refuerzo de hasta el 125% en el servicio. "En términos operativos, la compañía metropolitana aumentará el servicio los días 6, 7 y 8 de junio con hasta 42 trenes adicionales. Además, con motivo de la misa prevista para el 7 de junio, se pondrán en circulación 55 convoyes para atender el incremento de la demanda previsto durante la jornada", han confirmado en un comunicado.

En concreto, el sábado 6 se va a mejorar el servicio en las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10, desde las 11.00 y hasta el cierre. El domingo 6 habrá más trenes en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. Las frecuencias aumentarán hasta un 100%.

"Este plan de movilidad contempla también la suspensión del servicio en algunas estaciones y la posibilidad de que haya trenes que circulen sin efectuar parada en puntos concretos de la red para garantizar la seguridad de los viajeros", avisa Metro de Madrid.

EMT y Bicimad, alternativas gratuitas

Existen otras opciones que puedes usar o complementar con la red de metro. El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que los autobuses de la EMT y las bicicletas de Bicimad se podrán usar gratis entre el 3 y el 9 de junio, ambos inclusive.

A esto hay que añadir que la flota de la EMT se va a reforzar con 184 autobuses adicionales. El objetivo es reducir el tráfico y acoger a los miles de peregrinos que se esperan durante la visita del Pontífice.