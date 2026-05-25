Carles Tamayo manda este mensaje directo a la conciencia de los "buitres" que especulan con la vivienda

El periodista Carles Tamayo fue noticia recientemente por su reportaje en TVE sobre la vivienda y los fondos de inversión. Semanas después de su emisión, el catalán ha estado en el podcast Saldremos mejores, presentado por Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras.

Desde allí ha vuelto a denunciar cómo operan los fondos de inversión, y ha mandado un mensaje a los "buitres". En su programa, Tamayo denunció la especulación de muchos inversores sin importarles las consecuencias que puede tener para las familias.

"¡Nadie te obliga a ser un buitre! Yo podría, de repente, ponerme a alquilar eso por 1.700 euros al mes, y no lo haré porque considero que no está bien", ha afirmado Tamayo en Saldremos mejores.

"Y si tu quieres hacerlo, adelante, hazlo, pero que sepas que, desde mi punto de vista, eres una mala persona", ha añadido el catalán. Al hilo de esto, ha recordado su reportaje en TVE.

"¿Por qué esta necesidad de ganar más y más?"

"El inversor con el que hablamos nosotros nos enseña el Excel y ¡hostia!, en el Excel tiene sentido. Lo compras por tanto precio, pasan cinco años y creo que lo triplicaba o cuatriplicaba", ha señalado el periodista.

Pese a que sobre el papel pueda parecer "el negocio redondo", Tamayo recuerda que "son personas". Recordando la conversación que mantuvo con el inversor que aparecía en su reportaje, ha afirmado que sin subir los precios de los alquileres, el negocio "ya le sale rentable".

"¿Por qué esta necesidad de ganar más, y más, y más...?", se ha preguntado Tamayo en el podcast de Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras. Esta última ha asegurado que a los denominados "buitres", el mercado les ha convencido de que están haciendo lo correcto.

"Si para llenar tu piscina, tienes que matar de sed a alguien, ¡es lógico! ¡Porque tienes dinero para la piscina, y esa persona no tiene dinero para un vaso de agua", ha ilustrado Pérez de las Heras.