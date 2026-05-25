Sumar pide a Rufián que "concrete" sus planes para liderar un "frente" de izquierdas en las generales 

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha planteado una gran cumbre estatal de la izquierda alternativa a la vuelta del verano para concretar "sin miedo" la construcción de un nuevo frente amplio electoral.

También ha subrayado que el hecho de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se postule como posible candidato del espacio no obstaculiza ese proceso, pero le ha retado a que concrete cuál es su propuesta.

Aparte, el dirigente de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, y la secretaria de Organización de IU, Eva García Sempere, han apelado también al dirigente republicano que explique cuáles son sus planes y su propuesta política, destacando que aún no ha llegado el momento de hablar de futuros candidatos.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Hernández ha subrayado que los partidos que forman parte del socio minoritario del Ejecutivo está desplegando movimiento para revalidar una candidatura de unidad de la izquierda, pero cree que ha llegado el momento de la "audacia" y de avanzar hacia la conformación de un programa común, abierto a incorporar a la sociedad civil.

Asimismo, ha argumentado que este nuevo espacio no puede ser una "huida hacia adelante" ante las dificultades que padecen la izquierda del PSOE ni puede limitarse tampoco a "liderazgos salvavidas o personalistas".

De esta forma y evocando al lema conjunto que tienen IU, Sumar, Comuns y Más Madrid para su alianza conjunta, Hernández ha apelado a dar un "paso al frente" convocando un gran encuentro de la izquierda estatal, con todos los sectores de este espacio "sin excepción".

"Un encuentro que no tenga más agenda que un debate que sea franco. Un debate abierto, sin fronteras, sobre el país que soñamos (...) Con el fin en última instancia de conformar un espacio horizontal, un espacio ilusionador que sea estable", ha ahondado para aclarar que ese nuevo sujeto político tiene que ir más allá de las elecciones generales previstas en 2027. Es decir, que tenga vocación de continuidad.

La dirigente de Sumar ha exclamado que "tienen muy poco que perder" y "mucho que ganar" si se emprende este proceso "sin miedo". Y es que ha afirmado que la izquierda "tiene que contagiarse de sí misma" y que deben ir más allá de reivindicar la gestión en el Gobierno, conjugándola con otros aspectos políticos. De hecho, ha concluido que los que triunfan en este ciclo electoral son las "fuerzas libres de ataduras".

Hernández ha reflexionado que la izquierda tiene que reaccionar y dar respuesta a la "angustia y rebeldía" que emana de las calles, porque "no hay razones para tirar la toalla" sino la necesidad de levantar un proyecto que eluda la "marginalidad".

También ha opinado que la crisis que vive la socialdemocracia es una oportunidad para el crecimiento de la izquierda alternativa al PSOE, pues la sucesión de elecciones autonómicas ha mostrado que el bloque de derechas obtiene mayoría pero también hay una movilización de la izquierda alternativa.

Insta a Rufián a ir "pa'lante"

Respecto a que Rufián se abra a encabezar una lista de izquierdas en caso de que sirva para la unidad, la coordinadora de Sumar se ha mostrado respetuosa y respeta que anuncie su disposición a ser candidato.

No obstante, ha insistido en que la prioridad es "conformar un bloque democrático" y "antifascista", por lo que "con todo el cariño" insta a Rufián a que "concrete" sus planes "alrededor de una mesa". "Si efectivamente esta es una vía a explorar, pues que sea el señor Rufián el que tire para adelante", ha remachado.

Finalmente, ha manifestado que invita a ese encuentro de toda la izquierda a formaciones soberanistas como ERC y Bildu, aunque ha admitido que estas fuerzas ya han manifestado sus planes desmarcándose de una alianza conjunta con la izquierda estatal.

Eduardo Rubiño, durante su entrevista con El HuffPost SERGI GONZÁLEZ

Posteriormente y en rueda conjunta en representación de los partidos de Sumar presentes en el Gobierno, Fernández Rubiño ha explicado que Hernández ya les adelantó su propuesta política durante una reunión del espacio y piensa que la idea es "interesante".

Por tanto, verán qué encaje tienen en su agenda de encuentros y cómo se concreta la opción de esa cumbre, subrayando que son un espacio "plural" que quiere ensanchar sus alianzas para conseguir la candidatura de izquierda más fuerte posible, convencido de que el objetivo de IU, Sumar, Más Madrid y Comuns es lograr una candidatura lo más fuerte posible y que sea la herramienta que necesita las bases progresistas.

Es más, ha agregado que la calle pide una "alternativa" ante un PSOE que está "golpeado" tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, apelando a los votantes socialistas que puedan sentirse decepcionados.

El también edil en el Ayuntamiento de Madrid ha insistido en que Sumar hace un llamamiento electoral a incorporar a más sectores a una futura coalición electoral y considera que cuando haya "mimbres suficientes", será el momento de elegir cuál será el candidato de forma "consensuada". Una conversación que no pueden tomar solo los partidos estos cuatro partidos sino también sus futuros aliados.

En todo caso y sobre la figura de Rufián, ha tirado de prudencia al desgranar que cuando se "llegue a ese río, cruzarán ese puente", apelando a que como dijo el propio dirigente republicano apelan al "métodom ciencia y orden" a la hora de abordar cómo se concurre a los comicios generales. Y en esa línea se tendrá que ver la propuesta que plantea. Por su parte, Sempere ha comentado también que no toca ahora hablar de la cuestión del candidato.

Varias fuentes de este espacio aprecian que Rufián sigue en la indefinición y consideran que uno de los puntos a aclarar si este debate lo está haciendo en clave interna de ERC, con vistas a la lista electoral, o si está sugiriendo que encabezaría una candidatura al margen de esta formación.