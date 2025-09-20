Jimena González, la diputada de Más Madrid que viajará a Gaza: "Ayuso pretende hacernos a todas las personas LGTBIQ+ rehenes de la propaganda israelí"

Apenas un día después de que la diputada de Más Madrid Jimena González anunciase que se embarcaría en una nueva Flotilla con destino Gaza, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, reaccionó como solo podía esperarse de alguien que días antes negó el genocidio "porque el genocida avisa de los objetivos que va a bombardear". "Siendo una persona transexual pues le espera un futuro muy negro", espetó este viernes Díaz-Pache en una entrevista con Europa Press. Mientras el portavoz de Isabel Díaz Ayuso hacía estas declaraciones, Jimena González atendía a El HuffPost en el parque del Retiro de Madrid para hablar de una decisión meditada y convencida. "Como mujer, como feminista, como persona trans", la diputada de Más Madrid se subirá a uno de los barcos de la nueva Freedom Flotilla, que zarpará junto a Thousand Madleens la próxima semana desde el puerto de Catania, en Italia.

¿Por qué has decidido embarcarte en esta nueva Flotilla?

Aunque sea una responsabilidad y un riesgo, al mismo tiempo siento que dentro de unos años, cuando todo esto haya terminado, no quiero vivir con la sensación de que se me ofreció la oportunidad de hacer algo más de lo que ya hacemos, como compartir todo en redes sociales o boicotear a las empresas que colaboran con Israel, pero no lo hice porque me daba miedo. No quiero vivir con ese pensamiento.

Este jueves, cuando anunciaste en la Asamblea de Madrid que embarcarías en una Flotilla para llevar ayuda humanitaria a Gaza, dijiste que lo harías "como mujer, como feminista y como persona trans". En cambio, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, dijo que "el pañuelo palestino no es feminismo, no es LGTBI".

Esto es algo que hace constantemente la derecha y, concretamente, el Partido Popular, intentar enfrentarnos y vendernos como incompatibles a identidades que son perfectamente compatibles, como defender el feminismo o los derechos de las personas LGTBIQ+ y ser una persona musulmana o palestina. Es una trampa en la que es importante no caer. Hay muchísimos lugares del mundo en los que es urgente que se avance en la igualdad entre hombres y mujeres, que se avance en derechos y libertades de las personas LGTBIQ+, y es algo por lo que luchamos todos los días, que en todos los rincones del mundo las propias poblaciones sean capaces de desarrollar sus propias luchas por la igualdad en distintos sentidos. Pero esto no tiene nada que ver con luchar por el derecho a la vida de las personas, de los niños, niñas, hombres, mujeres y ancianos que están siendo masacrados por el Estado genocida de Israel. Un pueblo entero está siendo arrasado por intereses políticos y económicos. No tiene absolutamente nada que ver. No hay machismo ni LGTBIfobia que justifique un genocidio, un borrado de linajes y familias enteras de la faz de la tierra.

En redes sociales, Ayuso destacó también que "Israel llevó a la primera artista trans a ganar Eurovisión". ¿Ve una utilización por parte de la Comunidad de Madrid, donde además se recortó la ley Trans?

Pretenden hacernos a todas las personas LGTBIQ+ rehenes de la propaganda y del pinkwashing de un Estado que está cometiendo un genocidio. Israel no es un paraíso LGTBIQ+, no es el paraíso que la propaganda y el pinkwashing intentan hacernos creer. En Israel, las personas LGTBIQ+ están sometidas a enormes violencias, y muy especialmente las personas LGTBIQ+ de origen palestino, que son las que más sufren la homofobia sistemática del Estado de Israel. Pero es que me da igual. Aunque Israel sí fuera ese paraíso LGTBIQ+, da exactamente igual. Es un Estado que está cometiendo un genocidio contra un pueblo entero. Me da igual a quién haya llevado a Eurovisión, me da exactamente igual lo que pueda defender con respecto a mi propia comunidad. Están masacrando a un pueblo entero. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?

La diputada de Más Madrid Jimena González, durante su entrevista con El HuffPost. CARLOS GARCÍA HERNÁNDEZ

Esta semana, el Gobierno de España y otros catorce países hicieron "un llamamiento a la abstención de todo acto ilegal o violento" contra la Global Sumud Flotilla. ¿Como diputada de la Asamblea de Madrid, esperas el apoyo y protección de la Comunidad de Madrid?

Siendo de quien es la Comunidad de Madrid y siendo yo quien soy... No lo creo. Me encantaría, pero francamente ni se me había pasado por la cabeza que lo fueran a hacer, pero por supuesto sería bienvenidísimo. Del Gobierno de España quiero decir que estoy orgullosa, como española, de tener un Gobierno que, pudiéndole exigir más, está a la cabeza de los Estados miembros de la UE y probablemente a la cabeza a nivel mundial en cuanto a defensa del pueblo palestino y en cuanto a presión al Estado de Israel para que cese el genocidio y que pueda entrar ayuda humanitaria en Gaza. Estamos a la cabeza y, para mí eso es un orgullo, aunque repito: se le puede exigir que haga más de lo que se está haciendo, que es mucho. Desde el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, se han estado trayendo niños gazatíes enfermos para ser tratados aquí en España. Se han tomado muchas medidas y se ha ejercido una presión que está teniendo un efecto a nivel internacional. Muchísimos Estados están siguiendo la estela del Gobierno de España. En las últimas semanas o en los últimos días está habiendo un vuelco en la actitud de muchísimos Estados respecto al genocidio que comete Israel. La ONU ya lo ha dicho: es un genocidio y los Estados tienen la obligación de interceder para que esto no siga pasando. Por lo tanto, sí, espero más que una protección verbal o diplomática a las flotillas en general. Aun así, el mensaje de que estas flotillas cuentan con el apoyo del Gobierno de España y de otros es una buena noticia y permite ir un poco más tranquilas.

"La ONU ya lo ha dicho: es un genocidio y los Estados tienen la obligación de interceder para que esto no siga pasando" JIMENA GONZÁLEZ, DIPUTADA DE MÁS MADRID

Sabiendo que Israel no permite desde hace años la entrada de barcos con ayuda humanitaria a Gaza, viendo que hace tan solo unos días se atacaron con drones dos barcos de la Global Sumud Flotilla y atendiendo a las acusaciones cruzadas entre el Gobierno de España y el de Israel, ¿da más miedo ir en la Flotilla si eres española?

El peligro que suponen los ataques del Ejército israelí es bastante parecido para cualquiera que vaya subido en un barco de la flotilla humanitaria. Es importante insistir en que son absolutamente pacíficas, van desarmadas, únicamente llevan material humanitario con el objetivo de abrir un corredor en la Franja de Gaza. El peligro es inherente para todas las personas que van en estos barcos. Ahora mismo, que se esté elevando el tono del conflicto, aunque todavía no es un conflicto diplomático, puede hacer que Israel se lo piense dos veces antes de atacar los barcos, aunque nunca tampoco se ha caracterizado nunca por la mesura.

No sé si estuviste en las protestas propalestinas durante La Vuelta ciclista a España en Madrid. Dice el Gobierno del Partido Popular que se manchó la imagen de la Comunidad y de la ciudad.

Estuve allí con muchas compañeras, sí. Fue una protesta muy tranquila, bonita, comunitaria y, por supuesto, pacífica. La imagen que dio el pueblo de Madrid internacionalmente no podía ser mejor. La señora Ayuso decía en el Debate del Estado de la Región que a ella le gusta mucho Florida. Lo que pasó en Madrid con La Vuelta seguramente en Miami no habría pasado, pero qué bien que Madrid sigue siendo Madrid y no Florida. A mí me llena de orgullo la imagen que se trasladó de un pueblo que está muy por encima de sus gobernantes, que tiene un rasero moral muy superior al de su propio Gobierno, de un pueblo que no iba a consentir que pasara por Madrid un equipo ciclista que representa los intereses del sionismo y del Estado de Israel.

¿Qué te parece que la Comunidad de Madrid quiera prohibir el posicionamiento en apoyo a Palestina en los colegios? Sí lo hubo con Ucrania, ¿por qué esa diferencia?

A Ayuso se le atraganta la libertad cada poquito tiempo. Es una medida absolutamente vergonzosa. Los propios centros, los equipos directivos, las familias, las AFA, los propios niños y niñas son perfectamente conscientes del atropello que esto supone y, de hecho, ya se están revolviendo contra él. Ayuso verdaderamente no sabe cómo es el pueblo al que gobierna. No tiene ni idea, no sabe cómo es el pueblo madrileño cuando está unido y convencido de una causa. Y esto le va a pasar una factura muy grande.

Si no llegan a Gaza, como es de suponer por las últimas acciones de Israel, ¿se habrá cumplido igualmente el objetivo de la Flotilla?

Desde luego el objetivo es llegar a Gaza, dejar el material humanitario que llevamos y forzar la creación de un corredor humanitario por mar. Ese es el objetivo fundamental que todas y todos llevamos en mente en la Flotilla. Contemplamos la posibilidad de que eso pueda no suceder, que se nos impida por la fuerza e ilegalmente el acceso a las aguas y a la costa de Gaza. En cualquier caso, la Flotilla, además de este objetivo principal, tiene otros objetivos secundarios, como son los de generar conciencia en la opinión internacional o forzar a los Gobiernos a actuar, a que hagan lo que no están haciendo. Por supuesto, también seguir aumentando la presión sobre el Estado de Israel y visibilizar lo que están haciendo. El éxito rotundo sería que el genocidio se detuviera. Todo lo que podamos hacer mientras eso se consiga, bien hecho estará.