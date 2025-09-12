Lo de Israel no es un genocidio porque al menos "avisa de los bombardeos": el increíble argumento del PP de Ayuso

Si lo de Israel en Gaza no puede considerarse un genocidio es, según el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, porque avisa antes de bombardear. "Curioso genocidio en el que el supuesto genocida avisa por tierra, mar y aire de los objetivos que va a bombardear para que sean desalojados y no haya víctimas", ha espetado Carlos Díaz-Pache durante la sesión del Debate del Estado de la Región de este viernes. Un argumento que parece no tuvo en cuenta la relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, cuando hace más de un año aseguró que había pruebas suficientes para considerar que Israel estaba cometiendo un genocidio.

Díaz-Pache ha asegurado, además, que lo que hace el Partido Popular situándose en el lado de Israel es "defender la civilización frente a la barbarie". Lo ha dicho antes de insultar a los diputados de Más Madrid, a quienes ha llamado "sinvergüenzas".

Pero la defensa de la masacre israelí sobre el pueblo palestino no se ha quedado ahí. Una vez más, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a salir a respaldar las acciones del Gobierno de Benjamin Netanyahu. Y no solo eso, sino que también ha aventurado, con un discurso muy similar al de Vox, si no calcado, que quizás en el futuro se pueda echar en falta a Israel "ante el proceso de islamización de Europa". "Espero que un día no tengamos que echar en falta a Israel porque era el país que nos estaba defendiendo hasta la fecha, y si no que se lo digan al Gobierno de Pedro Sánchez, que bien que le ha pedido armamento y tecnología", ha señalado Díaz Ayuso.

La presidenta regional, del Partido Popular, también ha reiterado sus ataques contra las protestas propalestinas y en contra del genocidio durante La Vuelta ciclista a España. Si hace unos días las comparó con los atentados en los JJOO de Múnich de 1972 contra Israel, ahora ha insistido en que estas muestras de apoyo a Palestina "atentan contra la vida de los ciclistas". En su opinión, si las protestas tienen lugar no es por lo que ocurre en Gaza, sino porque a muchas personas "les genera urticaria" todo lo que contenga la palabra España, como La Vuelta.

Este viernes, antes de estas intervenciones, los diputados y diputadas de Más Madrid han mostrado fotos de personas asesinadas en Gaza. "Estas fotos que ven son la prueba de que no son solo un número. Queremos honrar la vida de cada madre que consigue preparar un plato de comida a sus hijos a pesar de las bombas, de cada niña que sigue encontrando fuerzas para jugar entre los escombros", ha denunciado la portavoz del partido en la Asamblea, Manuela Bergerot.

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha asesinado a más de 65.000 personas, herido a cerca de 165.000 y, hace semanas, la ONU determinó oficialmente la situación de hambruna en la ciudad de Gaza, esa que Israel amenaza con ocupar en su totalidad. Eso sí, claro, han avisado.