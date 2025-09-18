Jimena González (Más Madrid) pondrá también rumbo a Gaza en una flotilla: "Me sumo como feminista y como mujer trans"

La diputada de Más Madrid, Jimena González, ha anunciado este jueves que se embarcará la próxima semana en una nueva flotilla rumbo a Gaza para defender la causa del pueblo palestino. Durante su intervención en la Asamblea de Madrid, la dirigente ha señalado que se suma a ella "como mujer, como feminista, como persona trans, como madrileña y como española con muchísimo orgullo de ir".

En concreto, la dirigente viajará en la flotilla organizada por Thousand Madleens to Gaza, una organización internacional que organiza el desplazamiento de flotillas pacíficas cargadas con material humanitario, alimento y medicinas. Su objetivo es romper el bloqueo al que el gobierno de Netanyahu somete a la población gazatí.

La organización estima que podrán salir el miércoles 24 de septiembre desde el puerto siciliano de Catania, siguiendo los primeros barcos de la Flotilla Global Sumud que partió de Barcelona hace unos días y en la que se encuentran la excalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o la activista sueca, Greta Thunberg.

Durante su comparecencia en el pleno, González ha defendido que “defender los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI no es incompatible con defender las vidas de decenas de miles de inocentes”. La diputada ha denunciado, además, que se instrumentalicen las luchas feministas y LGTBI para justificar “la masacre sistemática de todo un pueblo” y ha criticado el uso propagandístico de Israel, recordando que “su ministro de finanzas reconoció ser homófobo y fascista” y que la discriminación también afecta a mujeres y personas LGTBI en su territorio.

Jimena González Gómez (Cáceres, 1987) es académica, activista trans y diputada en la Asamblea de Madrid por Más Madrid. Licenciada en Filología Románica y Filología Árabe, es doctora en Filología por la Universidad de Sevilla. Antes de su entrada en política en 2019 trabajó como investigadora y docente en la Universidad de Sevilla y en el CSIC. Desde 2023 ocupa escaño en la Asamblea y es una de las pocas personas trans con representación parlamentaria en España.