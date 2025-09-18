Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Jimena González (Más Madrid) pondrá también rumbo a Gaza en una flotilla: "Me sumo como feminista y como mujer trans"
Política

Política

Jimena González (Más Madrid) pondrá también rumbo a Gaza en una flotilla: "Me sumo como feminista y como mujer trans"

La diputada en la Asamblea asegura que “defender los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI no es incompatible con defender las vidas de decenas de miles de inocentes”.

Javier Escartín
Javier Escartín
La diputada de Más Madrid, Jimena GonzálezEuropa Press via Getty Images

La diputada de Más Madrid, Jimena González, ha anunciado este jueves que se embarcará la próxima semana en una nueva flotilla rumbo a Gaza para defender la causa del pueblo palestino. Durante su intervención en la Asamblea de Madrid, la dirigente ha señalado que se suma a ella "como mujer, como feminista, como persona trans, como madrileña y como española con muchísimo orgullo de ir". 

En concreto, la dirigente viajará en la flotilla organizada por Thousand Madleens to Gaza, una organización internacional que organiza el desplazamiento de flotillas pacíficas cargadas con material humanitario, alimento y medicinas. Su objetivo es romper el bloqueo al que el gobierno de Netanyahu somete a la población gazatí.

La organización estima que podrán salir el miércoles 24 de septiembre desde el puerto siciliano de Catania, siguiendo los primeros barcos de la Flotilla Global Sumud que partió de Barcelona hace unos días y en la que se encuentran la excalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o la activista sueca, Greta Thunberg.

Durante su comparecencia en el pleno, González ha defendido que “defender los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI no es incompatible con defender las vidas de decenas de miles de inocentes”. La diputada ha denunciado, además, que se instrumentalicen las luchas feministas y LGTBI para justificar “la masacre sistemática de todo un pueblo” y ha criticado el uso propagandístico de Israel, recordando que “su ministro de finanzas reconoció ser homófobo y fascista” y que la discriminación también afecta a mujeres y personas LGTBI en su territorio. 

Jimena González Gómez (Cáceres, 1987) es académica, activista trans y diputada en la Asamblea de Madrid por Más Madrid. Licenciada en Filología Románica y Filología Árabe, es doctora en Filología por la Universidad de Sevilla. Antes de su entrada en política en 2019 trabajó como investigadora y docente en la Universidad de Sevilla y en el CSIC. Desde 2023 ocupa escaño en la Asamblea y es una de las pocas personas trans con representación parlamentaria en España.

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 