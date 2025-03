Jorge Fernández Díaz desvela el misterioso nombre oculto tras M. Rajoy

Para el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz "no hace falta ser doctor en Ciencias Políticas" para adivinar que detrás del misterioso M. Rajoy que figuraba en los papeles de Bárcenas se encuentra el nombre de Mariano Rajoy. "M. Rajoy supongo que es Mariano Rajoy", ha dicho Fernández Díaz en respuesta a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante su comparecencia en el Congreso por la llamada Operación Cataluña.

Durante su turno de preguntas, Belarra recordó que Fernández Díaz, como autor de un reciente libro sobre apariciones marianas, preguntó al exministro si "podía aclarar esa aparición mariana que es ese M punto Rajoy".

Tras la respuesta del exministro de Rajoy, la diputada de Podemos se alegró de que "por fin alguien del PP lo reconozca". Eso sí, Fernández Díaz ha querido aclarar que lo que él piense no debe "llevar a otras conclusiones ni otras consecuencias". "Yo sobre eso no me voy a pronunciar", ha dicho.

Horas antes, Belarra hizo la misma pregunta al propio expresidente del Gobierno, quien contestó: "De ese asunto no voy a hablar, igual que no voy a hablar del señor Iglesias, del señor Errejón o del señor Monedero".