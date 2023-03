Jorge Javier Vázquez pone la tele, ve a Cuca Gamarra en la moción de censura y su reacción no deja de compartirse

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha sido la primera en intervenir este miércoles en la segunda sesión de debate sobre la moción de censura presentada por Vox para relevar a Pedro Sánchez del Gobierno. La iniciativa, que contaba con Ramón Tamames como candidato, ha sido rechazada al sólo contar con los votos a favor de la bancada de Vox y de Pablo Cambronero, tránsfuga de Ciudadanos. Es la segunda moción de censura presentada por Abascal que encalla en la Cámara Baja, después de que fracasara también la de 2020 en la que el líder de Vox fue el candidato.

El PP ha decidido abstenerse en dicha votación y ha lamentado que la herramienta constitucional que es la moción de censura haya sido usada por Vox para sacar "rédito político".

Para Gamarra, que ha contado con treinta minutos de intervención, la moción con el candidato Tamames ha sido "ociosa" y un "inexplicable regalo" al gobierno. La portavoz del PP sólo ha tenido ciertas palabras generosas para el exdirigente del PCE, al que ha respetado por "representar una España de la reconciliación y de la Transición". "España está esperando una alternativa, pero no es usted. No vamos a votar a favor por respeto a los españoles y no vamos a votar en contra por respeto a usted. Aquí no hay lugar para la política frívola", ha señalado.

En su opinión, la abstención del PP ha sido "congruente" frente a los ataques de Vox y PSOE por asumir dicha posición. "El PP sólo está condicionado por los españoles que han depositado en nosotros su confianza y los que buscan el cambio (...) No vamos a participar en una iniciativa derrotada de antemano", ha dicho Gamarra bajo los aplausos de su bancada.

El discurso de la portavoz ha sido muy celebrado entre sus filas, aunque no ha gustado a todo el mundo. Jorge Javier Vázquez ha sido uno de ellos. El famoso presentador de Mediaset, actualmente en "Sálvame" y "Supervivientes", ha mostrado la poca simpatía que le genera la figura de Gamarra y ha publicado el siguiente comentario en tuit: "Mientras hablaba Cuca Gamarra, mi tele se ha puesto en blanco y negro". Un claro dardo hacia la dirigente del PP que, en apenas unas horas, ha sumado casi 500 retuits y más de 2.000 'me gusta' en la famosa red social.