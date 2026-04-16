Junts lanza otro órdago al Gobierno: rompe relaciones con Sumar hasta que Yolanda Díaz "se disculpe" por llamarles "racistas"

Junts lanza un nuevo órdago en su desafío al Gobierno de coalición. La formación de Carles Puigdemont ha anunciado la suspensión de relaciones con Sumar después de que Yolanda Díaz acusara a la formación catalana de "racista y clasista".

La respuesta de Junts, adelanta por EFE citando fuentes de la dirección, supone que no se sentarán a negociar ni cogerán siquiera el teléfono de Sumar, hasta que la vicepresidenta segunda o algún otro alto cargo de Sumar "se disculpe". Y "si se disculpan, veremos si es sincero o es interesado", añaden.

"Si quieren aprobar algo en el Congreso, que vayan a buscar al PP", dejan claro las mismas fuentes postconvergentes, cuya 'ruptura' con Sumar se suma a la anunciada hace más de medio año con el PSOE por lo que consideran "incumplimiento" de los acuerdos que desbloquearon la investidura de Pedro Sánchez.

La polémica surgió durante la entrevista que Yolanda Díaz concedió a Carlos Alsina en el programa Más de Uno de Onda Cero. Durante la misma, Alsina recordó las ocasiones en las que Díaz calificó a Junts como un proyecto "racista y clasista", a lo que ella ha respondido que lo ha sido "siempre".

Para Junts, la posición de Díaz se enmarca en la competición electoral entre Sumar y Podemos, que ha acusado reiteradamente a la formación independentista de "racista" por su proposición de ley para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña.

En el partido de Carles Puigdemont aseguran estar "hartos" y sostienen que estas acusaciones no tienen ningún fundamento teniendo en cuenta la trayectoria de sus dirigentes, algunos de los cuales aún están "en el exilio".

Antes de este choque, Junts ya había anunciado su voto en contra al decreto de prórroga de los alquileres a inquilinos vulnerables, una medida que Sumar se ha propuesto defender para evitar que la mayoría del Congreso la tumbe. Con este objetivo, Sumar había anunciado una ronda con los grupos reticentes a la prórroga, si bien fuentes de Junts matizan que, en su caso, no se ha llegado a abrir ninguna negociación.