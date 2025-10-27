Se acabó lo que se daba: La ejecutiva de Junts defiende "por unanimidad" romper con el PSOE

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, antes de la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, en Barcelona, el 8 de agosto de 2024.

Pues se acabó lo que se daba: la ejecutiva de Junts, con el expresidente de la Generalitat y líder del partido al frente, Carles Puigdemont, ha acordado en la mañana de este lunes y "por unanimidad" romper con el PSOE, según han explicado fuentes consultadas por Europa Press.

El acuerdo ha llegado tras una reunión de la dirección del partido en Perpignan (Francia), que ha empezado a las 10 horas y se ha alargado hasta las 13.15, y lo deberá ratificar la militancia en consulta interna, que se celebrará en los próximos días. Tras más de tres horas, Puigdemont y el resto de miembros de la dirección han expuesto sus argumentos y motivos al respecto, y a las 17:00 horas está prevista una comparecencia pública.

Puigdemont ya había trasladado ayer esta decisión a la permanente de Junts, el órgano de decisión más restringido del partido, y ahora se ha extendido a la ejecutiva, donde "todos" han defendido la necesidad de romper. Además de la consulta, JxCat ha convocado un consejo nacional extraordinario para mañana, en el que se trasladará la decisión a los cuadros de la formación.

"La hora del cambio"

La tensión se había disparado en los últimos días, tras el órdago lanzado el pasado miércoles por la portavoz de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, cuando dijo a Sánchez que quizá había llegado "la hora del cambio". Luego llegó la citación del presidente del partido, Puigdemont, a la dirección ejecutiva a la reunión en suelo francés.

En noviembre, se cumplirán dos años desde la rúbrica del acuerdo de Bruselas, que permitió la investidura de Sánchez. Y en el debe de JxCat hay más elementos que en el haber. El principal asunto pendiente es la oficialidad del catalán en la Unión Europea, aunque también está la aplicación de la amnistía a Puigdemont, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional; así como la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, que fue tumbada en el Congreso con el rechazo, entre otros, de Podemos.

Esta última semana, JxCat también ha elevado el tono contra el PSOE a través de sus alcaldes, que lamentan el "bloqueo" parlamentario a "las leyes contra la multirreincidencia y las ocupaciones delincuenciales".

Tras conocerse públicamente la reunión de la cúpula de JxCat, el Gobierno reactivó el viernes el reconocimiento en la Unión Europea de las lenguas cooficiales como el catalán, tras acordar con el Gobierno de Alemania iniciar conversaciones bilaterales para dar una respuesta a la petición española de la oficialidad.

El sábado, en su intervención en la convención municipalista de Junts, el secretario general del partido, Jordi Turull, evitó hacer referencia a la decisión de mañana, aunque puso en preaviso a los alcaldes del partido: "Vienen momentos complicados", subrayó. No obstante, tanto Turull como el alcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Josep Maria Vallès, sí que hicieron referencia al "bloqueo" por parte del PSOE de las iniciativas legislativas sobre multirreincidencia y ocupaciones.

La posibilidad de convocar una consulta entre las bases del partido para refrendar la decisión que tome la cúpula del partido no es nueva, ya se hizo con el acuerdo para hacer presidente del Gobierno a Sánchez en noviembre de 2023 y para decidir si salía o no del Govern de la Generalitat que presidía Pere Aragonès. Un 86% de los consultados votaron a favor.

"Estamos tranquilos"

La primera en reaccionar desde el Gobierno central a este revés de los nacionalistas catalanes ha sido la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien ha señalado que el Ejecutivo mantiene la calma y la tranquilidad, apostando por mantener el diálogo, pese a todo.

En una entrevista en TVE, Montero ha considerado que le corresponde a Junts explicar el alcance de sus decisiones y cómo las va a poner en marcha. Ha garantizado que el Gobierno sigue con la mano tendida con todas las formaciones políticas, como ha venido haciendo desde el principio de la legislatura, y si bien ha reconocido "altibajos" con el partido que lidera Puigdemont, se ha mostrado convencida de que entre todos serán capaces de superar esta situación.

"Estamos tranquilos", ha subrayado convencida de que encontrarán "puntos de encuentro" porque la alternativa de este país es un Gobierno de la mano del PP y Vox.

Montse Mínguez, la portavoz del PSOE, también ha manifestado una reacción de urgencia durante su rueda de prensa semanal en la sede de Ferraz: "Respetamos las dinámicas internas de los partidos. Hay diálogo, hay mano tendida, hay negociación y vale la pena" seguir gobernando, ha enfatizado. No ha querido entrar a valorar la decisión de Junts de romper las relaciones con el Ejecutivo porque, según ha dicho, no conoce con exactitud la decisión ni su alcance, pero ha insistido en que seguir gobernando "vale la pena" para mejorar la vida de los españoles.

ERC se mantiene

La decisión de Junts pone frente al espejo a otras formaciones que también han ayudado a sostener el Gobierno de PSOE y Sumar, como ERC. Su portavoz, Isaac Albert, ha defendido su estrategia con Sánchez ante el órdago de los de Puigdemont y no se augura, por su lado, cambio alguno: "Nosotros no dimitiremos nunca de ejercer la fuerza política que tenemos en el Congreso de los Diputados por el bien de Cataluña", ha defendido.

En una rueda de prensa en la sede del partido, Albert ha expresado su "respeto" por las decisiones internas que tomen la dirección de Junts y sus bases y no ha querido entrar en futuribles sobre el impacto que pueda tener la decisión en la legislatura. "Estamos hablando sobre hipótesis, no sabemos cómo se va a diferenciar la posición de hoy con lo que han hecho los últimos meses en el Congreso", ha apuntado.

En este sentido, ha reivindicado la estrategia de ERC con el Gobierno: "Los intereses de Cataluña no se defienden solos y nosotros no renunciaremos nunca a defender los intereses de Cataluña en todos lados. Esta es nuestra posición. No nos levantaremos de ninguna mesa, de ninguna reunión, de ninguna negociación".