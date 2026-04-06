Mucha plancha: qué es el 'caso Kitchen', quiénes son los investigados y por qué acudirá a declarar (como testigo) Rajoy

Este lunes, 6 de abril, arranca en la Audiencia Nacional el juicio por la ‘Operación Kitchen’. El proceso sentará en el banquillo a una parte relevante de la antigua cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, incluido el entonces titular del departamento, Jorge Fernández Díaz, y su mano derecha, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Los hechos que se investigan tuvieron lugar principalmente en 2013, cuando una suma de fuerzas del Ministerio del Interior del entonces gobierno de Mariano Rajoy y una parte de la cúpula policial pusieron en marcha una operación pagada con fondos reservados para buscar los secretos del extesorero del PP, Luis Bárcenas. El objetivo era conocer qué información manejaba en relación a la caja B del partido.

No fue hasta cuatro años después, una vez que Asuntos Internos entró en la vivienda del comisario José Manuel Villarejo, cuando se encontraron pruebas de este dispositivo sin control judicial del que ya se había comentado algo en prensa, pero del que no se tenían pruebas.

Por la Audiencia Nacional pasarán los acusados, que se enfrentan a peticiones altas de prisión, pero también 'testigos estrella' como Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal. A continuación, te damos todas las claves del caso.

¿Qué se investiga?

Se entiende como "Kitchen" una operación articulada presuntamente por el gobierno de Mariano Rajoy con elementos policiales para hacerse con documentación y material sobre la financiación irregular del PP. Unos informes que poseía el extesorero del PP, Luis Bárcenas, y que había que destruir para evitar su difusión. Para ello, supuestamente, se montó un dispositivo para seguir los pasos del extesorero y su mujer. Todo quedaba registrado por los agentes al servicio de este dispositivo pagado con dinero de los fondos reservados; es decir, partidas presupuestarias secretas destinadas a la defensa y seguridad del Estado, principalmente para inteligencia, lucha antiterrorista y narcotráfico. Se estima que fueron al menos 53.266 euros.

Uno de los "highlights" de esta operación habría sido el asalto de un falso cura a la casa del extesorero a punta de pistola para robar los conocidos como “papeles de Bárcenas”, en los que aparecía la contabilidad ilegal del PP. Un hecho insólito que, sin embargo, ha quedado fuera del enjuiciamiento. Enrique Olivares, un individuo casi en la indigencia y que se vistió de cura para realizar este asalto, falleció en el año 2022 sin resolver la incógnita de si actuó por su cuenta o a las órdenes de otros.

Según los investigadores, el operativo estuvo diseñado por el Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz, y también de su número dos, Francisco Martínez. Y sobre la cúpula policial, la investigación apuntamente especialemnte al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, o a subordinados como el famoso comisario Villarejo, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo.

En paralelo también se investiga al chófer de Barcenas, Sergio Río, quien habría colaborado en el espionaje al extesorero a cambio de una jugosa suma de dinero.

¿Qué magistrados formarán el tribunal?

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal Teresa Palacios, Javier Ballesteros y Francisca Ramis Roselló formarán el tribunal que juzgará la operación Kitchen.

¿Sabía algo M. Rajoy?

La tesis a la que apuntaba el juez García Castellón en la fase de instrucción es que Mariano Rajoy desconocía el supuesto sistema ideado por Fernández Díaz para hacerse con la documentación sobre la supuesta financiación irregular. También despreció el posible papel de María Dolores de Cospedal, pese a los diferentes audios con conversaciones de la exdirigente con el comisario Villarejo. En uno de ellos, por ejemplo, Cospedal le decía que “lo de la libretita sería mejor poderlo parar”. Para el juez, estos encuentros estaban amparados por el “derecho de reunión” y no tenían carácter de delito.

Igualmente, la Fiscalía y la Audiencia Nacional rechazaron que el PP fuera enjuiciado como presunto partícipe a título lucrativo pese a que la formación fue la beneficiada por la operación policial para arrebatar documentación a Bárcenas sobre esta 'caja b'.

¿Quiénes acudirán a declarar?

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exministra y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal son las figuras más importantes que declararán en calidad de testigos en este juicio. Ambos lo haráb el próximo 23 de abril. También lo harán la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, citada el 27 de abril, o quien fuese sucesor de Fernández Díaz al frente de Interior, Juan Ignacio Zoido, citado también el 23 de abril.

Además, tendrán que declarar Javier Arenas (día 27), el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó (día 23) o la expareja de Cospedal, Ignacio López del Hierro (día 22). Del Gobierno actual, también declarará el actual ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, en su caso el 11 de mayo.

Todos ellos declararán después que los perjudicados: el propio Luis Bárcenas, que fue tesorero del PP y pasó varios años en prisión por su participación en el caso Gürtel, y su mujer, Rosalía Iglesias, que también fue condenada, declararán el 20 de abril; su hijo, Guillermo Bárcenas, vocalista del grupo Taburete, lo hará el 23.

Los acusados (Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, José Manuel Villarejo, Eugenio Pino...) lo harán los días 14, 18 y 19 de mayo. Enrique García Castaño no se sentará en el banquillo por problemas de salud. Fue él quien, en fase de instrucción, decidió colaborar y señaló al secretario de Estado, Francisco Martínez, como coordinador de la operación de espionaje a Bárcenas.

En fase de instrucción, Martínez aseguró que siempre creyó que la operación policial era legal; y añadió que el ministro Fernández Díaz estaba al tanto de Kitchen. Sin embargo, éste lo ha negado siempre. En un careo de ambos en noviembre de 2020, difundido en vídeo por El País, se palpa la enorme tensión entre ambos y se escucha el mutuo intercambio de reproches y acusaciones.

¿Qué penas se piden?

En su escrito de acusación, los fiscales de Anticorrupción solicitan una pena de 15 años de prisión para Fernández Díaz y 19 para Villarejo. Además, el Ministerio Público pide también 15 años de prisión para el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, para el exDAO de la Policía Nacional Eugenio Pino y para Andrés Manuel Gómez Gordo, quien fue jefe de seguridad de Cospedal, igualmente por los mismos tipos penales. Para el chófer de Bárcenas, Sergio Javier Ríos, la Fiscalía solicita 12 años y 5 meses de cárcel, además de 13 años y 9 meses de inhabilitación absoluta por su implicación en estos hechos.

En cuanto al entonces jefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, el Ministerio Público reclama una pena de dos años y medio de prisión y la misma duración de inhabilitación absoluta por un delito de encubrimiento.

Por su parte, Luis Bárcenas, su esposa, Rosalía Iglesias, y el hijo común, Willy piden 400.000 euros a cada uno (1,2 millones de euros en total), en calidad de acusación particular, "debiéndose añadir como responsabilidad civil derivada del delito de malversación de caudales públicos a los acusados en la cantidad que finalmente se fije en sentencia de ser condenatoria", según consta en su escrito de acusación.

¿Por qué se conoce como "Kitchen"?

El caso ha sido bautizado como 'Kitchen' (cocina, en inglés) porque los integrantes del espionaje hacían referencia a de los implicados, el chófer de Bárcenas, como 'el cocinero'. Escuchó todas las conversaciones de la familia Bárcenas, copió sus teléfonos y logró casualmente aprobar para entrar en el cuerpo de la Policía Nacional.