Rosa Villacastín no se corta al reaccionar a la imputación a Zapatero con un contundente toque a PP y PSOE

Sigue la ola de reacciones a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, considera que el expresidente socialista actúa como "líder" de lo que sería supuestamente "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias".

En el auto señala que tendría como objetivo "la obtención de beneficios económicos" mediante "la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra". La periodista y escritora Rosa Villacastín analizó la imputación este miércoles en Mañaneros 360.

Villacastín se ha mostrado muy contundente con el Partido Popular, al que ha señalado sin cortarse ni un pelo: "Hacen lo que han hecho siempre, SIEMPRE. Aquí hay un alcalde al que han tardado 21 años en declararle inocente. ¡21 años! ¿Tú sabes lo que es eso para su familia y para ellos profesionalmente? Les da igual el método. Lo hacen y llegan a conseguirlo porque tienen la ayuda de muchos jueces".

"No sé cómo nadie del PSOE no se ha dado cuenta de que iban a por Zapatero"

"Conociendo las prácticas del PP, yo no sé cómo nadie, y sobre todo no sé cómo el Partido Socialista no se ha dado cuenta de que iban a por Zapatero porque es que lo llevan anunciando, que llevan días hablando de las facturas de Zapatero. Fíjate la Ayuso, el Tellado, que es lo peor que se vende en este país", ha defendido.

Para la escritora, los socialistas "han pecado" de no darse cuenta: "Están gobernando y están gobernando en una situación muy difícil porque no tenemos un día en que no pase algo. Entonces, ¿cómo es posible que no hayan actuado antes? Eso es lo que me sorprende".

"Lo único que les importa es el poder"

Villacastín ha reafirmado el motivo por el que en España se tiene una memoria "tan corta": "Lo único que les importa es el poder, no hay que darle vueltas. Y tienen mucha gente que les apoya: medios de comunicación, mucha gente normal y corriente que son de derechas".

Muchos han puesto en duda el auto, como es el caso del catedrático de Derecho Javier Pérez Royo, que lo califica de "auto vacío con mucho ruido, mucha palabrería y poquísimas nueces": "No hay ninguna indicación precisa de que haya una actuación irresistible para el funcionario venezolano que tenía que conceder esto por parte de Zapatero", expresó en el programa vespertino de RTVE, Malas Lenguas.