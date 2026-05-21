Los servicios de inteligencia europeos lo confirman: China entrenó en secreto a unos 200 soldados rusos en operaciones con drones, ahora desplegados en Ucrania

Llevaba años siendo algo más que una sospecha. La implicación de China en la guerra de Ucrania, como aliado de Rusia, ha llegado a los grandes despachos de la inteligencia mundial.

La exclusiva dada por Reuters profundiza en el análisis de distintos cuerpos de Inteligencia, que detallan cómo Pekín ha desarrollado un programa de entrenamientos de militares rusos en territorio chino. La cifra se mueve alrededor de los 200 miembros de las Fuerzas Armadas, de distinto grado, lo que incluye a instructores y oficiales, desde suboficiales hasta tenientes coroneles.

Dicho plan formaría parte de un acuerdo entre los dos gigantes, históricos aliados, cuya unión se ha reforzado en los últimos días con la visita de Vladimir Putin al territorio de Xi Jinping, unos actos en los que han evidenciado su cercanía... curiosamente, una semana después de que Donald Trump hiciera lo propio e intentara mostrar idéntica cercanía.

Como informa la agencia internacional, en dichas sesiones de formación especializada, China habría impartido lecciones a los soldados rusos en el uso de drones y aviación militar, así como en la guerra electrónica y tácticas más convencionales de infantería blindada.

En casos más específicos, los programas incluían formaciones adicionales sobre defensa aérea, con armamento para interferir las señales de los drones, lanzadores de redes y drones interceptores diseñados para derribar aeronaves enemigas.

Las sesiones buscaban recrear siempre unas condiciones similares al ambiente que se encontrarían en el enorme frente establecido dentro de Ucrania y en las principales ciudades del país invadido, que sigue sufriendo constantes ataques aéreos por parte de Rusia.

No en vano, las primeras unidades de estos militares formados en China ya están desplegados por el frente ucraniano, en la mayoría de los casos para operaciones con drones, prosigue la información de Reuters. Por el momento, la inteligencia ha detectado la presencia de estas unidades en los recientes ataques con drones rusos en las regiones ocupadas de Crimea y Zaporiyia.