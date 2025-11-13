La canción de un mítico grupo español que Teresa Ribera ha metido en la playlist de la Comisión Europea

¿A qué suena la Comisión Europea? Los miembros del principal órgano ejecutivo de la UE han creado de forma conjunta una playlist con canciones que a todos ellos les evoca el continente europeo. El artífice de esta idea es Glenn Micallef, comisario Europeo de Cultura, Juventud y Deporte. El maltés ha publicado incluso una playlist en Spotify para que todos los europeos puedan escuchar los temas que los diferentes miembros de la Comisión han seleccionado.

"Pedí a todos los Comisarios y a la presidenta que compartieran una canción que les recuerde este continente. El resultado es un viaje por el ritmo de Europa, del pop a la poesía, del movimiento a la memoria", ha dicho.

La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha decidido incluir en esta lista la canción Por la boca vive el pez de Fito y Fitipaldis. El mítico tema vio la luz en 2006 dentro de un disco con el mismo título y acabó siendo todo un éxito en ventas.

"Dime por qué preguntas / Cuánto te he echao' de menos / Si en cada canción que escribo, corazón / Eres tú el acento / No quiero estrella errante / No quiero ver la aurora / Quiero mirar tus ojos del color de la Coca Cola", dice en una parte de su letra.

Es la única canción en español que integra esta playlist con más de 26 composiciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, también ha sorprendido con su elección apostando por un tema de Dua Lipa. "Es una artista con un gran impacto mundial. Con su música y su energía, nosotros estamos levitando", asegura la dirigente, haciendo un guiño al tema de la cantante que ha elegido para esta playlist: Levitating.

Si quieres escuchar todas las canciones propuestas por los miembros de la Comisión Europea, puedes clickar aquí.