Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La canción de un mítico grupo español que Teresa Ribera ha metido en la playlist de la Comisión Europea
Política

Política

La canción de un mítico grupo español que Teresa Ribera ha metido en la playlist de la Comisión Europea

Los miembros del principal órgano ejecutivo de la UE eligen los temas que identifican con el sonido de Europa. 

Javier Escartín
Javier Escartín
Teresa Ribera
Teresa RiberaAnadolu via Getty Images

¿A qué suena la Comisión Europea? Los miembros del principal órgano ejecutivo de la UE han creado de forma conjunta una playlist con canciones que a todos ellos les evoca el continente europeo. El artífice de esta idea es Glenn Micallef, comisario Europeo de Cultura, Juventud y Deporte. El maltés ha publicado incluso una playlist en Spotify para que todos los europeos puedan escuchar los temas que los diferentes miembros de la Comisión han seleccionado.  

"Pedí a todos los Comisarios y a la presidenta que compartieran una canción que les recuerde este continente. El resultado es un viaje por el ritmo de Europa, del pop a la poesía, del movimiento a la memoria", ha dicho.

 La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha decidido incluir en esta lista la canción Por la boca vive el pez de Fito y Fitipaldis. El mítico tema vio la luz en 2006 dentro de un disco con el mismo título y acabó siendo todo un éxito en ventas. 

"Dime por qué preguntas / Cuánto te he echao' de menos / Si en cada canción que escribo, corazón / Eres tú el acento / No quiero estrella errante / No quiero ver la aurora / Quiero mirar tus ojos del color de la Coca Cola", dice en una parte de su letra.

Es la única canción en español que integra esta playlist con más de 26 composiciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, también ha sorprendido con su elección apostando por un tema de Dua Lipa. "Es una artista con un gran impacto mundial. Con su música y su energía, nosotros estamos levitando", asegura la dirigente, haciendo un guiño al tema de la cantante que ha elegido para esta playlist: Levitating.

Si quieres escuchar todas las canciones propuestas por los miembros de la Comisión Europea, puedes clickar aquí

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 