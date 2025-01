La declaración de Errejón ante el juez: "Si yo hubiera visto malestar por su parte, no le propongo que se vaya a mi casa"

El exdiputado de Sumar Íñigo Errejón declaró el pasado 16 de septiembre, ante el juez que le investiga por un presunto delito de agresión sexual a la actriz Elisa Mouliáa, que lo que ella denunció ocurrió con consentimiento por su parte. "Si yo hubiera visto como algún malestar por su parte, o en el bar, o en el taxi, o en el ascensor, o en la fiesta, o en la habitación, no le propongo que se vaya a mi casa", señaló.

Así consta en el vídeo de su interrogatorio, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se aprecia cómo declara durante 36 minutos en la sede del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid.

Durante su declaración, el magistrado le preguntó por qué dimitió de sus cargos políticos si no hubo agresión por su parte. Errejón le respondió que dejó la política no por los hechos denunciados, sino porque había perdido la confianza de su partido y que por la idiosincrasia de su espacio político era incoherente seguir en el cargo.

"Yo pierdo la confianza de mis dirigentes y cuando uno es político, cuando pierde la confianza de sus jefes, se tiene que ir. (...) Yo militaba en un espacio político que tiene a gala defender que cualquier testimonio, aunque sea anónimo y aunque sea en redes, es plena y directamente válido (...) Yo no puedo ser portavoz de un espacio así y a la vez defender mi inocencia; entonces yo tengo que dar un paso atrás, y doy un paso atrás", explicó.

El exdiputado hizo un repaso de las conversaciones que mantuvo por redes sociales y chats de mensajería instantánea con Mouliáa antes de conocerse en persona. También relató detalles de la fiesta a la que asistieron juntos en septiembre de 2021, donde habría tenido lugar la agresión sexual denunciada por la actriz.

Preguntado por la Fiscalía sobre si aquel día Mouliáa le dijo en algún momento que estaba yendo "demasiado rápido", Errejón dijo que no. Durante el interrogatorio, la fiscal se detuvo en el episodio de la habitación recogido en la denuncia. "¿Ella ahí no le dijo que se sentía incómoda incluso con la luz?", preguntó. A lo que respondió: "Ni con la luz ni con nada".

"¿Le dijo en algún momento que a las mujeres hay que tratarlas de otra manera? ¿Que hay que ponerlas cómodas?", insistió la representante del Ministerio Público. "Ni en la habitación, ni cuando luego nos fuimos a mi casa. Si yo hubiera visto, como algún malestar por su parte, o en el bar, o en el taxi, o en el ascensor, o en la fiesta, o en la habitación, no le propongo que se vaya a mi casa", contestó Errejón.

El juez: "¿Lo del 'sólo sí es sí' es fabulación?

El magistrado continuó el interrogatorio en la misma línea: "Usted es todavía un hombre público, un hombre político. Si usted hubiera notado una mínima queja de ella o deseo de no continuar o tal, ¿hubiera continuado usted con ella?", le preguntó.

"De hecho, la prueba es que la única vez que dice, 'oye, me voy a ir, estoy muy agobiada con mi hija', se va", respondió el que fuera líder de Más País. En este momento, el magistrado le preguntó si "paró" cuando Mouliáa le recordó la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual con la frase de "solo sí es sí".

Según consta en el vídeo de la declaración, Errejón contestó: "En la vida real la gente no habla así. Lo que me dijo es 'estoy agobiada por mi hija y me quiero marchar'". Ante su respuesta, el magistrado le preguntó entonces si lo de "solo sí es sí" era una "fabulación". "La razón que le digo es que estaba agobiada por su hija, al final es más que comprensible", añadió el exdiputado.

A preguntas de la abogada de la actriz, Errejón negó que ella se hubiese resistido aquella noche. "Entiendo, por lo que usted ha contado aquí, que ella en ningún momento de la noche, en ninguno de estos escenarios que ella describe, ni le empujó, ni le separó, para impedir que usted se le acercara", señaló la letrada. El exdiputado insistió: "Ella nunca hizo eso".

Errejón reiteró que todo lo sucedido aquel día fue consensuado y negó presiones o agresión alguna. "Yo no lo hago. No soy una mala persona, pero además... Joder, soy una persona pública", agregó.

Durante la comparecencia, el instructor también preguntó al exdiputado si vio a Mouliáa "muy ebria" la noche de la fiesta. Errejón contestó que no, que ni siquiera habían tomado dos cervezas.

Chats con "tonteo subido de tono"

Preguntado por la Fiscalía sobre si en las conversaciones previas que mantuvo con Mouliáa "en algún momento hablan explícitamente de mantener relaciones sexuales", Errejón explicó que no hubo un acuerdo expreso ni un "contrato".

"No decimos: 'Quedamos el día tal a tenerlas'. Pero estamos hablando de lo que nos apetecería hacer cuando nos veamos. Sí son, digamos, lo que empieza siendo un tonteo, acaba siendo un tonteo muy subido de tono", apuntó.

En el marco del interrogatorio, el juez Adolfo Carretero intervino para pedir concreción al exdirigente. "¿Podría concretar usted un poco eso que he dicho antes. Porque es que claro, aquí en la justicia penal no hay que ser tan metafórico", señaló. A lo que Errejón contestó; "Sí, pues hablar básicamente de cómo vas a follar con otras personas. Perdonen".

En este punto, Errejón precisó que tenía extractos de varias de las comunicaciones de Instagram. "Yo tengo todo hasta el día de los hechos denunciados. A partir de ahí ella borra su mitad, que puede borrar, pero la mía no la puede borrar, así que la mía la tengo. También tenemos el peritaje que demuestra que ya lo borró, y que lo borró en posterioridad a la denuncia", explicó.

Durante la declaración, la defensa de Mouliáa apuntó que la actriz había declarado que no conservaba las conversaciones de Instagram porque Errejón las había borrado. El exdiputado lo negó. "No, eso es que no es verdad, que es ridículo. Si yo la tengo, vamos, la tengo en el teléfono, la tenemos ante notario, la vamos a dar", señaló.

El exdiputado recalcó que después de aquel día volvió a intercambiar mensajes con Mouliáa hasta abril de 2023. "Ya le digo que una semana después me invita a un concierto, bueno, me invita, no me invita (...) Que qué pena que nos lo hayamos perdido", agregó.

El magistrado terminó el interrogatorio preguntando: "Entonces, para terminar, según usted, ¿la denuncia es falsa desde el principio hasta el final?". Errejón contesta de forma afirmativa.