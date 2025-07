Deport Them Now, la organización ultraderechista que está detrás de las "cacerías" racistas en Torre Pacheco

Cartel de Deport Them Now.

Hace unas semanas, centenares de ultras de extrema derecha se dieron cita en la ciudad italiana de Gallarate, a pocos kilómetros de Milán, para participar en lo que bautizaron como la primera cumbre europea para la "Remigración", el mismo término que utilizó la diputada de Vox Rocío de Meer para pedir la deportación de ocho millones de personas migrantes. La Remigration Summit 25, en su nombre oficial, tiene como objetivo convertirse en un "encuentro identitario" anual para reunir "a activistas, influencers, partidos y movimientos políticos y medios de comunicación independientes". En este primer evento hubo presencia de diferentes formaciones políticas ultras, como Chega (Portugal), el Partido Nacional (Irlanda), Lega (Italia), Reconquête (Francia) o Alternativa por Alemania, pero también de conocidos referentes de la ultraderecha como el flamenco Dries Van Langenhove, a quien en su día condenaron a prisión por negar el Holocausto, o el activista ultra italiano Andrea Ballarati, organizador del evento.

Entre el sinfín de colectivos de extrema derecha participó uno de reciente creación, Deport Them Now, cuya primera actividad en redes sociales, donde mayor presencia buscan este tipo de grupúsculos, data de enero de este mismo año. En sus redes (en X – una sorpresa – tienen la cuenta suspendida), no solo han demostrado la presencia de su sección española en la cumbre, sino que han publicitado diferentes manifestaciones promovidas y/o convocadas por Vox en España. Ahora, su principal actividad se desarrolla en Telegram, desde donde están organizando las "cacerías" de personas migrantes en Torre Pacheco. "Convocamos cacería para los días 15, 16 y 17 de julio", puede leerse en un comunicado publicado este domingo a las 15.45 horas al lado de un emoticono de la cruz celta utilizada por los movimientos nazis. En su canal, ahora ya inaccesible por sus mensajes violentos, también se ha hecho promoción de la manifestación impulsada por el agitador ultra Vito Quiles y Dani Esteve, líder de la organización ultra Desokupa.

En este canal no solo podían verse mensajes habituales con simbología nazi, como fotos o vídeos de Adolf Hitler, sino también llamamientos constantes a la persecución y asesinato de personas migrantes. Algunas personas han llegado a enviar "recetas" para fabricar armas como "fusiles de clavos". También organizan quedadas en diferentes puntos de Torre Pacheco para los próximos días. La madrugada del domingo al lunes, además, crearon subgrupos no solo para Murcia, sino también para organizar patrullas en cada una de las comunidades autónomas. Estos mismos métodos se repiten en varios canales similares en Telegram. Desde la organización de extrema derecha Democracia Nacional, por ejemplo, se pide "realizar acciones relámpago con apariciones en lugares de conflicto" o, directamente, "buscar el conflicto".

La agresión a un hombre de 68 años en Torre Pacheco es tan solo la excusa que este tipo de grupos utilizan para dar rienda suelta a sus anhelos, que son la persecución y expulsión de todas las personas migrantes. El concepto remigración, de hecho, incluye incluso a los hijos y nietos de migrantes. La violencia desatada en Torre Pacheco podría haber ocurrido hace un año en Mocejón, cuando las mismas organizaciones comenzaron a extender el bulo de que un menor migrante no acompañado había sido el asesino de un niño de 11 años, cuando en realidad el autor fue un joven español de 20 años.

Comunicado de Deport Them Now llamando a la "cacería".

Las organizaciones de extrema derecha no solo utilizan lo ocurrido en Torre Pacheco para atacar a personas migrantes, sino que aprovechan además el suceso para reclutar a más hombres jóvenes. Lo hacen, por ejemplo, desde la comunidad ultra Identitas, un colectivo que busca extender las ideas de ultraderecha mediante el deporte, algo habitual en la actualidad. "Ellos tienen su banda [bandera de Marruecos], únete a tu clan [bandera de España]. ¿Para qué? Aprende a defenderte. Entrenar tu cuerpo y tu mente. Conocer tu identidad", escriben en su canal de Telegram, donde facilitan un formulario de Google.

Este tipo de mensajes, aunque ya existían antes, ahora están en aumento gracias en parte al impulso que se les da desde algunos sectores políticos, como es el caso de Vox o del eurodiputado ultra Alvise Pérez. Este último ha dejado en su canal un tuit que escribió este mediodía: "Si vas a Torre Pacheco, nazi. Si ayudas en Paiporta, nazi. Si protestas contra Sánchez, nazi. Eres nazi, hagas lo que hagas, si significa ayudar a otros españoles del fango, la corrupción, o de que les apalicen cientos de violentos ilegales. Ya no engañan a nadie". El primer seguidor que contesta a esta publicación se hace llamar Semilla estelar AHTR y deja estas últimas siglas como comentario: "AHTR". Significa "Adolf Hitler tenía razón".