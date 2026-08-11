La gestión de Ayuso en los incendios: envió a evacuados a municipios del PP aunque estuvieran más lejos y uno de los pabellones no cumplía con la normativa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se quejaba el pasado viernes a los periodistas de que le estuvieran preguntando de forma insistente sobre la polémica compra de un ático de lujo con dinero público en la zona de Chamberí para ser usado como su "oficina" y no sobre la gestión que su gobierno está llevando a cabo del pavoroso incendio que ha quemado más de 28.000 hectáreas y que, dos semanas después, no está todavía extinguido pero sí las llamas controladas.

Pues hablemos de su gestión. Después de pedir al gobierno central la declaración de emergencia nacional, lo que implicaba la delegación del mando, se están analizando con lupa los criterios que se han seguido para evacuar a los afectados por el fuego, muy numerosos al haber afectado a 17 municipios de la región. Según señala este martes El País, muchos de los vecinos afectados fueron trasladados a localidades gobernadas por el PP pero alejadas de sus domicilios, mientras existían municipios más cercanos con infraestructuras disponibles y recursos preparados.

El diario de PRISA pone ejemplos. "Evacuados de Cenicientos acabaron en Alcalá de Henares, administrada por el PP y a más de un centenar de kilómetros por carretera, cuando Navalcarnero, bajo mandato socialista, está a menos de 50. Habitantes de Navalagamella fueron derivados a Alcobendas, gobernada por el PP y a más de 40 kilómetros, pese a que Villanueva del Pardillo, regida por el Partido Local, se encuentra a 19".

“Nos sentimos desaprovechados. Creemos que podríamos haber prestado una gran ayuda. Considero que se ha hecho política y lo lamento. Esta debería quedarse a un lado, lo único que hace falta es humanidad para auxiliar a quien ha perdido su casa”, se pronuncia al respecto el alcalde de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández. En su municipio, ellos podrían haber dado cobijo a más de 1.000 personas.

Pero el asunto no queda ahí. Algunos de los evacuados fueron dirigidos a Villaviciosa de Odón, también con alcalde del PP. Pero según adelantaba el periodista Antonio Maestre en LaSexta, los afectados que encontraron un sitio para dormir allí estuvieron en un pabellón que no cumplía la normativa en materia de instalaciones de protección contra incendios desde el año 2010. Hasta 260 vecinos de Chapinería, Navas del Rey, Cadalso de los Vidrios y Aldea del Fresno estuvieron allí, algunos de ellos menores de edad.

Fue el propio ayuntamiento quien reconoció en junio de 2024 que el pabellón polideportivo de judo de la localidad no cumplía con la normativa y sacó a concurso las obras para su adecuación en febrero de 2025. Obras que, a fecha de hoy, no se han ejecutado y por lo que se puso en peligro a los desalojados al estar en una instalación municipal que incumplía la legislación contra incendios.

Fuentes de la Comunidad de Madrid no han querido responder sobre esta cuestión a LaSexta y el ayuntamiento de Villaviciosa se ha limitado a señalar que las obras aún sin realizar "no contemplan la ejecución de una nueva instalación de protección de incendios desde cero, sino la adecuación de las instalaciones existentes".