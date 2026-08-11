Las nubes pueden estropearte el eclipse en estas zonas de la península, según la Aemet

Existe un temor en todos aquellos que desean disfrutar del eclipse: que las nubes impidan su observación.

Aunque en verano lo habitual es que los cielos estén despejados y que el buen tiempo permita disfrutar de este tipo de fenómenos, lo cierto es que basta con una nube en el momento menos adecuado para fastidiarte la experiencia.

No es suficiente con utilizar unas gafas seguras y mirar al cielo a la hora indicada, necesitas también ese punto de buena suerte para contemplar el fenómeno de la mejor manera posible.

La Aemet lleva varios días publicando sus predicciones para el 12 de agosto, haciendo especial hincapié en la nubosidad y en las altas temperaturas que se pueden experimentar esa tarde.

¿Las nubes te dejarán ver el eclipse?

Las predicciones para el 12 de agosto son buenas. El eclipse se podrá disfrutar sin problemas en el 86% de los municipios, según la Aemet. Los cielos estarán despejados en la mayor parte de España a las 20.30 horas del miércoles, momento en el que se producirá el fenómeno.

Sin embargo, hay ciertas zonas en las que la visibilidad corre mayor peligro. "Al final de la tarde del 12 de agosto, en torno a la hora del eclipse, se prevén cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y del norte de Galicia, sobre todo en el litoral, y con mayor incertidumbre, en los litorales de Galicia y Alborán", advierte la Aemet.

Esto no significa que no vayas a poder contemplar el eclipse en dichas zonas, pero sí que hay mayor riesgo de no poder observarlo bien.

Cuidado con el calor

No hay que olvidar que el eclipse tiene lugar en pleno mes de agosto, y en un verano que está resultando ser bastante cálido.

La Aemet ya ha advertido que el miércoles 12 "será muy caluroso, con peligro de incendios extremo". Las temperaturas más altas se registrarán en el interior de Andalucía (máxima de 42ºC en Córdoba), en Extremadura (40ºC en Badajoz) y en Castilla-La Mancha (40ºC en Toledo y Ciudad Real).

No olvides, por lo tanto, tomar las precauciones necesarias si vas a permanecer varias horas en el exterior.