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Así puedes saber si tus gafas para el eclipse son seguras
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Así puedes saber si tus gafas para el eclipse son seguras

Para observar el eclipse sin dañarte los ojos necesitas unas gafas homologadas. ¿Cómo saber si las tuyas te protegerán lo suficiente?

Enrique Fernández
Enrique Fernández
Una mujer observa un eclipse
Es importante tener ya tus gafas para el eclipseOleksandrKhomenko/getty

Seguro que en las últimas horas has escuchado todo tipo de recomendaciones sobre el eclipse, especialmente aquellas que hacen referencia a tu salud ocular. Ya sabes que no debes mirarlo directamente y que es necesario utilizar unas gafas homologadas. Pero ¿cómo comprobar que las tuyas son seguras?

En las últimas horas Facua ha avisado de la retirada de seis modelos de gafas. El motivo es que el filtro está por debajo del mínimo de transmitancia (excesivamente oscuro), así que impiden observar el eclipse. Esto provoca que el usuario se las recoloque y que corra peligro durante esos segundos contemplando el sol. 

Estas gafas se han localizado en Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón. La noticia ha preocupado a personas que ya tienen sus gafas, y es normal que se pregunten si son válidas y les protegerán lo suficiente. 

Lo cierto es que debes comprobarlo para así evitar lesiones que pueden ser irreversibles. Te llevará pocos segundos hacerlo y podrás disfrutar del eclipse con total tranquilidad.  

Cómo saber si tus gafas para el eclipse son seguras

Lo mejor que puedes hacer es conseguir las gafas que reparten instituciones como la ONCE, los ayuntamientos o las bibliotecas públicas. Están homologadas y son seguras. Otra opción es acudir a una óptica o farmacia. Eso sí, en algunos casos ya se han agotado. 

En cualquier caso, es preciso asegurar que las gafas tienen la siguiente referencia: EN ISO 12312-2:2015. Además, deben disponer de marcado CE. Estas inscripciones tienen que aparecer en la montura. Si no reúnen estos requisitos, descártalas, pues es posible que no sean lo suficientemente seguras. 

Si te has quedado sin ellas debes prescindir de contemplar el eclipse. La OCU lo advierte de manera clara: "Las gafas de sol convencionales, las radiografías, los cristales ahumados, los discos compactos o cualquier otro método casero no ofrecen una protección segura frente a la radiación solar".

La buena noticia es que tienes otra oportunidad en 2027. En agosto habrá otro eclipse total y podrá disfrutarse en ciudades como Ceuta, Melilla, Cádiz o Málaga.

Enrique Fernández
Enrique Fernández
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Redactor SEO de El HuffPost. Estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos e hizo sus prácticas en El Mundo. Trabajó durante 6 años en Business Insider, primero como redactor y después como gestor de la sección de Audiencias. Aterrizó en El HuffPost en marzo de 2026.

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