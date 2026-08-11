Exteriores confirma que hay 164 españoles en paradero desconocido tras el terremoto en Colombia 

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este martes que tras el terremoto de Colombia, que ha dejado por el momento 132 fallecidos y más de 570 heridos, se encuentran en paradero desconocido 164 ciudadanos con nacionalidad española. Sin embargo, no tiene constancia de que haya heridos ni fallecidos españoles.

"Hay 164 españoles en paradero porque no hemos podido hacer contacto con ellos", ha dicho. Las declaraciones han llegado tras la rueda de prensa que ha ofrecido en Ceuta, donde diferentes miembros del Ejecutivo se han reunido con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. El ministro ha notificado que ha podido establecer contacto gracias a los servicios consulares con todos los españoles en Colombia, salvo con 164, tras el seísmo de 7'4 grados.

La prioridad en estos momentos para el Ejecutivo es que los españoles que se encuentren en el país cafetero contacten lo antes posible con la Embajada o el Consulado General para informar de su estado y poder tener datos más concretos.

Además, ha garantizado que la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) está a disposición del "pueblo hermano" de Colombia, igual que lo está también en Venezuela, donde ya se han contabilizado 56 españoles fallecidos y 136 desaparecidos tras el terremoto de hace unas semanas.

Los equipos de rescate, a los que se les ha sumado el Ejército, continúan con las labores de rescate y búsqueda bajo los escombros este martes. Se calcula que cerca de 1.6000 edificios están afectados por el seísmo o se han derrumbado. Por otro lado, Naciones Unidas no ha recibido por ahora solicitud de ayuda, aunque está lista para esa posibilidad. "Por el momento no se ha producido ninguna solicitud oficial de asistencia internacional, pero eso podría cambiar, y si eso sucede, el sistema de Naciones Unidas y los actores humanitarios estamos preparados para prestar todo el apoyo que esté en nuestras manos", ha dicho Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.