Mónica García, al rescate: ayudó a salvar la vida a un bañista en Villafranca del Bierzo

Un médico ejerce su profesión 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Y si no, que se lo pregunten a la ministra de Sanidad, Mónica García. La líder de Más Madrid se encontraba el pasado sábado en Villafranca del Bierzo (León) de vacaciones cuando se percató de que un bañista se encontraba indispuesto y su vida corría peligro.

Así lo cuenta Ondabierzo.com. El hombre al que atendió fue rescatado tras sufrir un desvanecimiento en una playa fluvial del Bierzo y fue reanimado hasta por tres sanitarios que se encontraban en la zona. Entre ellos, la propia Mónica García.

"La intervención de la ministra de Sanidad, que quiso pasar desapercibida pero fue reconocida por algunos otros bañistas, resultó determinante para estabilizar al hombre y poder, luego, seguir con las tareas de recuperación", señalaron al medio los presentes en ese momento.

Hasta el lugar del incidente sanitario acudieron posteriormente la Guardia Civil y personal de Protección Civil y sanitarios del centro de salud de Villafranca para trasladar al hombre al hospital.

García no es la única ministra de Sanidad que actúa como heroína. Tal como contó hace un año El HuffPost, Ana Pastor (ministra entre 2002 y 2004) salvó la vida a un pasajero que perdió el conocimiento durante un vuelo que hacía la ruta Almería - Madrid. La tripulación preguntó si había algún médico entre los presentes y la exministra de Sanidad y de Fomento se acercó y la practicó un masaje cardiovascular. Gracias a esta técnica, el hombre recuperó el conocimiento y fue atendido por los servicios de emergencia una vez que el avión aterrizó en Madrid.